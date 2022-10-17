حنفي جبالي للنواب: هذه شهادتي للتاريخ.. أنتم أفضل البرلمانات حراكا وعملا

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأداء أعضاء مجلس النواب، من حيث «الكم والكيف في الأداء البرلماني الراقي»، قائلا: «هذه شهادتي للتاريخ، أنتم أفضل البرلمانات حراكًا وعملًا، إنتاجكم الكيفي قبل الكمّي متميز».

جبالي: لستم في حاجة لإثارة أي ضجيج.. لديكم طحين بلا ضجيج

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «لستم في حاجة لإثارة أي ضجيج، لأن الواقع يثبت أن لديكم طحين بلا ضجيج»، ولكن هناك جلد ذات زائد عن الحد، يمنع عنكم الشعور بقدر الإنجازات والجهود التي تبذلونها بشهادة الجميع، أنظروا حولكم دائما على البرلمانات الأخرى والسابقة، أنتم من أفضل البرلمانات على كل المستويات.

وأعاد رئيس مجلس النواب تأكّيده أنَّ أعضاء مجلس النواب الحالي، ليسوا في حاجة إلى تأكيد أنَّهم الأفضل، لأنَّهم كذلك بالفعل، وأن ما يقدمونه للوطن الكثير، وأنهم يبذلون كل ما عليهم كما وكيفا مقارنة ببرلمانات وانعقادات سابقة، وهو ما تثبته بشكل رسمي ودقيق، كل المضابط الخاصة بمجلس النواب الحالي وأعضائه.

جبالي: تشهد السجلات ومضابط الجلسات على عملكم الدؤوب والناجح

وقال رئيس مجلس النواب: «أنتم أفضل البرلمانات حراكا وعملا»، متابعا: «انظروا على البرلمانات حولكم، وتشهد السجلات ومضابط الجلسات بعملكم الدؤوب والناجح، ليس من الضروري أن نعلي الصوت حتى نكون أمام برلمان ناجح، هناك مجهود واضح في التشريعات التي تم إقرارها ومطابقتها للدستور».

وأكّد جبالي، أنَّ إنتاج مجلس النواب الكيفي قبل الكمي جيد، قائلًا: «علينا الثقة في أنفسنا، وعدم الاتجاه إلى جلد الذات»، مشيرًا إلى أنَّ العبرة في النجاح بالإنتاج الحقيقي، وليس برفع الأصوات والانتقاد الدائم، لافتًا إلى أنَّ هذا المجلس من أنجح المجالس.