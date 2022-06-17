حنفي الجبالي: الديمقراطية المصرية أنتجت برلمانا يشمل جميع الأطياف السياسية

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن مصر من الدول العريقة ديمقراطيا، وعرفت المجالس النيابية في وقت كانت معظم دول العالم تحبو نحو هذا المسار، لافتا إلى أن التجربة الحديثة في الديمقراطية تضمنت الانتخابات الأخيرة على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وسيرها بإشراف قضائي متميز ورقابة أجنبية أسفرت عن نتائج غاية في العظمة تمثلت في أن مجلس النواب الحالي يمثل جميع ألوان الطيف السياسي في مصر.

المجلس مثل المرأة المصرية بنسبة تفوق النسبة التي حددها الدستور

وأوضح وأوضح الجبالي، خلال استضافته في لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامي محمد عبد الرحمن على هامش ختام فعاليات المؤتمر الثامن للبرلمانين الشباب، أن مجلس النواب يشمل الرجال والنساء والشباب والكبار والعمال والفلاحين وذوي القدرات الخاصة من جميع قرى ونجوع وحضر مصر وكذلك المصريين في الخارج، لافتا إلى ان المجلس مثل المرأة المصرية بنسبة تفوق النسبة التي حددها الدستور، فقد حدد الدستور 25% وفي الواقع تمثل المرأة 28%، وكذلك 20% من الشباب.

مجلس النواب مبهر للغاية

وأشار الجبالي إلى أن التنوع في مجلس النواب مبهر للغاية سواء في الزي الذي يرتديه كل نائب وفقا لطبيعته الجغرافية وكذلك التحدث بلهجته، مشيدا بالانضباط والالتزام والدفاع عن مصلحة المواطنين بهدوء وروية ووضوح في ظل القيام بالوظيفة التشريعية ورقابة أداء الحكومة.

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه لا يسمح لاستخدام أي ألفاظ غير لائقة في الرقابة على الحكومة، وهدفنا الأول والأخير هو تحقيق مصلحة المواطن في نجوع وقرى مصر.