رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة الإنتاج الداجني

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة، بسرعة اتخاذ اللازم فيما يخص حل أزمة الإنتاج الداجني، وتكليف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمسؤولين بالوزارات المعنية والبنك المركزي، بحضور اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، المقرر عرضه في الساعة الثالثة بعد ظهر غد الثلاثاء، لمناقشة الموضوع والوقوف على إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، أنّه بالنسبة للأعضاء مقدمي البيانات العاجلة بهذا الشأن، يمكنهم حضور اجتماع اللجنة المشار إليه لمناقشة الأمر.