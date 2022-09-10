رئيس مجلس النواب: القارة الأفريقية مرت بموجة عنيفة من الإرهاب

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنَّ اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية محفل قضائي مرموق يشكل منصة قضائية رفيعة المستوى تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أنَّ هذا الاجتماع الدوري أصبح علامة فارقة في ترسيخ وتعزيز التعاون القضائي الأفريقي، موجها الشكر لرئيس المحكمة الدستورية العليا على حسن التنظيم للحدث.

«اجتماع القاهرة» علامة فارقة في ترسيخ وتعزيز التعاون القضائي الأفريقي

وأضاف رئيس مجلس النواب خلال كلمته باجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أنَّ القارة الأفريقية مرت بموجة عنيفة من الإرهاب، وكنا بحاجة ملحة بتوفير غطاء قانوني واستباقي لمواجهة تلك الظاهرة البغيضة وغيرها من القضايا والإشكاليات، وفي هذا الإطار تولي الدولة المصرية أهمية قصوى بتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة.