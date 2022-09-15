رئيس مجلس النواب: مصر تدعم وتعزز قيم الديمقراطية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الإعلان العالمي للديمقراطية جسد آلية عمل مُلهمة ودليلاً دامغا على الدور الإيجابي والبناء الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تدعيم قيم الديمقراطية باعتبارها مرتكزا رئيسيا وأساسيا للحكم الرشيد.

وأشار إلى أن الاحتفال بذكرى صدور الإعلان العالمي للديمقراطية تُمثل فرصة مُثلى لمصارحة أنفسنا والمكاشفة للوصول لتقييم حقيقي وموضوعي لوضع الديمقراطية وتصحيح ومعالجة أوجه القصور التي ألمت بها.

التعزيز من مشاعر الفرقة والتباعد بين الشعوب

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال كلمته التي ألقاها كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية التي يُقيمها الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، للاحتفال بذكرى مرور 25 عاما على الإعلان العالمي للديمقراطية، والذي صدر بالقاهرة عام 1997، أن الديمقراطية تواجه تحديا مُتمثلاً في محاولات البعض فرض مفاهيم وعادات دون مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمعات، فضلاً عن غض الطرف عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة المحتل، ما يُجسد أسلوبا استعلائيا، يضع قيم الديموقراطية على المحك، ويُعزز من مشاعر الفرقة والتباعد بين الشعوب بدلاً عن مد جسور الحوار والتعاون والتكامل الحضاري.

حصول الفئات الأولى بالرعاية على حقوقهم الأساسية

وأكد أن الدولة المصرية لم تألُ جُهدا من أجل دعم وتعزيز قيم الديمقراطية عبر صياغتها مقاربة تصحيحية تجسدت في ضمان إدماج جميع فئات المجتمع بتمثيل عادل في المؤسسات النيابية، وتحقيق معادلة تربط تحقيق التنمية بتعزيز الديمقراطية من خلال حصول الفئات الأولى بالرعاية على حقوقهم الأساسية وتمكينهم بما يضمن خلق مسار تنموي مُستدام لهم.