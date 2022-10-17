«العربي للطاقة المستدامة» يشيد بجهود مصر في استضافة cop27

قال سيد الظاهر، عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة والبيئة، إن الهدف الرئيسي من مكافحة التغييرات المناخية سيظهر خلال مؤتمر التغير المناخي من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، متابعًا بأن هذا الحدث يهم العالم بأكمله حيث إنه سيشارك خلاله أكثر من 30 ألف شخص من 97 دولة بإطار اتفاقية الأمم المتحدة.

هدف قمة المناخ

وأضاف «الظاهر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الغرض من مؤتمر تغير المناخ هو الحديث والتفاوض بشأن قضايا التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الدور الرئيسي للمفاوضات يتمثل في كيفية مكافحة التغييرات قبل حدوثها.

وأشار عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة والبيئة، إلى أن الاجتماع والمفاوضات قبل حدوث التغيرات المناخية أفضل مليون مرة لو حدثت تلك التغييرات، مشيدًا بدور ومجهودات مصر بالسبق في استضافة COP27 بشرم الشيخ، لتكون مصر رائدة ومتحدثة باسم أفريقيا بأكملها.

أفريقيا لا تمثل سوى 3% من التغييرات المناخية

وتابع بأنه سيتم مناقشة كل الموضوعات الخاصة بمكافحة التغييرات المناخية، وأهمها التمويل الخاص بتنفيذ المشروعات القومية لتجنب حدوث تلك التغييرات.

وأوضح أن أفريقيا لا تمثل سوى 3% من أسباب حدوث التغييرات المناخية، ولكن الدول المتقدمة هي التي تمثل العبء الأكبر في الانبعاثات الكربونية بشكل كبير والمسئولة عن حدوثها، لذلك لابد من الالتزام بدفع القيمة التمويلية.

الدول الأفريقية تعاني من نقص الكهرباء والبترول

وأكد «الظاهر»، أنّ الدول الأفريقية تعاني من نقص الكهرباء والبترول، مما ينتج عنه مشكلات كبرى، مشيرًا إلى أنه في الوقت ذاته إذا تم إنشاء المشروعات القومية وتوفير ودفع الدول المتقدمة صناعيًا التمويل المتفق عليه للدول الأفريقية ستكون خطوة كافية للخروج من تلك الأزمة.

وأكمل أن المشروعات القومية جاهزة بالفعل ولكن «أين التمويل؟»، مشيرًا إلى أن ذلك السؤال الذي يطرح نفسه وسيكون له أهمية قصوى في أجندة مؤتمر التغييرات المناخية.