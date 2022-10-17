رسميا.. الانتهاء من تطوير شرم الشيخ قبل انطلاق قمة المناخ نوفمبر 2022

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انتهاء أعمال تطوير مطار شرم الشيخ التي جرت بتكلفة تتعدي مليار جنيه، موضحاً أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشاد بالأعمال التي جرت بالمطار خلال زيارته الأسبوع الماضي لمتابعة الاستعدادات النهائية لقمة المناخ.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، إنه يقوم بجولات تفقدية بالمطار أسبوعيا لمتابعة الأعمال التي تشمل المهابط والممرات، وصالات الوصول والمغادرة، ومداخل ومخارج المطار.

مطار شرم الشيخ جاهز

وأكد اللواء خالد فودة أن مطار شرم الشيخ يعتبر من أفضل المطارات في العالم بالنسبة للمواصفات القياسية العالمية، وجري تحويله إلى مطار أخضر رقمي ذكي ليكون أول مطار مصري أخضر.

وقال إن المطار جاهز لاستقبال الوفود المشاركة في COP 27 حيث جرى تجهيز المطار على أعلى مستوي ليكون أقل المطارات في الانبعاثات الكربونية بعد تطبيق المنظومة الخضراء داخل المطار بالكامل.

وأوضح أن مطار شرم الشيخ سيستوعب 10 ملايين سائح سنويا عقب الانتهاء من توسعته بنسبة 100%.

20 معلومة عن تطوير مطار شرم الشيخ الدولي

1- أول مطار رقمي أخضر في مصر.

2- سعة المطار 10 ملايين سائح.

3- تطوير مُدرج الطائرات R04.

4- تطوير الموقع العام بمبنى الركاب أمام صالة 1.

5- تركيب الهوية البصرية لشرم الشيخ بالمطار والمنطقة المحيطة به.

6- إقامة مستشفى صغير بالمطار، وزيادة المكاتب المخصصة لخدمة السياح.

7- زيادة أطقم الحجر الصحي بالمطار.

8- زيادة أطقم موظفي الجمارك لتسهيل عملية دخول السياح.

9- استخدام تقنيات الصيانة الوقائية مثل ملء الشروخ والمعالجة السطحية.

10- تطوير مبني صالة الركاب 2 بمطار شرم الشيخ.

11- تطوير الموقع العام بمبنى الركاب أمام صالة1.

12- إضافة عدد 2 سير حقائب بصالة الوصول.

13- إنشاء 40 مكتبا إداريا جديدا.

14- إنشاء ترمك جديد سعة 67 طائرة.

15- 22 كونتر، وكوانترات لمكاتب السياحة والبنوك.

16- إنشاء منطقة انتظار السيارات وإقامة مظلات بمسطح 10 آلاف م2.

17- إقامة أماكن وغرف مخصصة للوفود المشاركة، وتجهيزها على أعلى مستوي.

18- رفع كفاءة مبني الصحفيين ومبنى الـ VIP.

19- التوسع في بوابات الدخول، وبوابات التفتيش.

20- إنشاء بوابة خروج حضارية من المطار بعدد 4 حارات.