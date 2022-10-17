فودة: شرم الشيخ جاهزة لاستقبال فمة المناخ.. وهدفنا جذب 10 مليون سائح سنويا

تنطلق قمة المناخ بعد 20 يومًا من الآن في مدينة السلام شرم الشيخ، لتعلن للعالم أن مصر قادرة على استضافة أي حدث عالمي مهما كان عدد المشاركين، إذ أن القمة رقم 27 للمناخ يشارك فيها 40 ألف شخص من 138 دولة عربية وأجنبية، يجتمعون لمناقشة قضايا تتعلق بالتغيرات المناخية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن استضافة القمة رقم 27 لقمة المناخ في مصر، سيجرى استغلاله من أجل النهوض بالقطاع السياحي.

أضاف المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن تطوير مدينة شرم الشيخ يهدف إلى جذب 10 ملايين سائح سنويًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أن تكون شرم الشيخ أول مدينة سياحية خضراء على مستوي الجمهورية.

جولة تفقدية

وتفقد «فودة» المدينة في جولة ليلية ضمن جولاته الميدانية، لمتابعة أعمال تطوير المشروعات، وتفقد منطقة خليج نعمة الذي جري الانتهاء من تطويرها، وإزالة عدد من الإشغالات وتوحيد ألوان وواجهة البازارات والمحال التجارية عن طريق تركيب الهوية البصرية.

وأشار إلي أن ممشى خليج نعمة أصبح مزارًا سياحيًا مزودًا بكل الخدمات التي يحتاجها السياح، وجرى إقامة مكاتب استعلامات لهم بالمجان في المناطق السياحية، لافتًا إلى أنّ سقالة خليج نعمة جري الانتهاء من تطويرها، لتكون مارينا تليق بالسياح والوفود المشاركة في قمة المناخ.

أكياس صديقة للبيئة

كما أكد محافظ جنوب سيناء سيناء، أن شرم الشيخ أصبحت بلا أكياس بلاستيكية بعد تنفيذ مبادرة وزارة البيئة، الخاصة باستخدام أكياس صديقة للبيئة مثل الورق أو القماش، موضحًا أنه تفقد السوق التجاري القديم خلال جولته الليلة، وتابع مناطق توزيع الأكياس في المناطق السياحية.

وتابع أنه جرى توزيع أكياس صديقة للبيئة علي طلاب المدارس، بغرض توعيتهم على أضرار استخدام الأكياس البلاستيكية، وأهمية استخدام الأكياس الورقية أو القماش، وتفقد المحافظ خلال زيارته أعمال تطوير السوق التجاري وساحة مسجد الصحابة، وحي مصر القديمة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، و اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء رماح هاشم، والقيادات التنفيذية بمدينة شرم الشيخ، وممثلي الجهات والشركات المنفذة.