أمين عام «مستقبل وطن»: مبادرة «المتحدة» للتوعية بمخاطر المخدرات تحمي المجتمع

أشاد عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بحملة التوعوية التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمحاربة انتشار المخدرات، مؤكدا أن «المتحدة» تولي اهتماما كبيرا بقضايا المجتمع، وتبذل جهدًا ملحوظًا في الحملات التوعوية التي تنمي وعي المجتمع، وتحارب الظواهر السلبية التي تهدد أمنه.

وأضاف «عفيفي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ حملات التوعوية ضد المخدرات، تعتبر أمنا قوميا، كونها تستهدف مستقبل المجتمع والشباب، مؤكدا أهمية التكاتف من قبل جميع مؤسسات المجتمع لمساندة الحملة ونشرها على أوسع نطاق، لذا كان لا بد أن يكون هناك دورا قويا من قبل الإعلام لترسيخ المفاهيم والعادات والتقاليد المجتمعية الراقية، وتنمية عقول الشباب.

نشر وتنمية الوعي

وأكد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أهمية الدور الذي تلعبة الأعمال الفنية والدراما في نشر وتنمية الوعي، بالمشاكل المجتمعية، والتصدي لظواهر المهددة لسلامة وأمن المجتمع.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، إطلاق أضخم حملة من أجل التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته، وترتكز الحملة عبر وسائل المتحدة الاعلامية المتنوعة على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي بكيفية اكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث إن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف لتدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب.

الالتزام الكامل بالمعايير

وأشارت المتحدة للخدمات الإعلامية، في بياها إلى أن التعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والاخلاقية للاعلام في تناول مثل هذه الموضوعات المهمة.