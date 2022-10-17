انطلاق البث التجريبي لقناة Extra live.. و«الطاهري» يشكر فريق «أخبار المتحدة»

كشف الكاتب أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن اللحظات الأولى لانطلاق البث التجريبي، لقناة Extra live، والتي تُبث على تردد 12092 v.

انطلاق البث التجريبي لقناة إكسترا لايف

ونشر الطاهري، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وهو يُعطي إشارة انطلاق البث التجريبي لقناة Extra live، حيث حرص على توجيه الشكر لفريق العمل بعد نجاح انطلاق البث التجريبي.

وعلق أحمد الطاهري على الفيديو، قائلًا: «17 أكتوبر 2022.. انطلاق قناة إكسترا لايف.. كل الشكر لفريق قطاع أخبار المتحدة.. اللهم نسألك التوفيق».

أفلام وثائقية على إكسترا لايف

وكان الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كشف عن تخصيص فترات من خريطة قناة Extra live لعرض الأفلام الوثائقية، موضحًا أنّ «هناك مادة فيلمية مميزة، نأمل أن تحظى بإعجابكم من خلال مكتبة كبرى يمتلكها الآن قطاع أخبار الشركة المتحدة».

وفي سياق متصل، يستعد قطاع القنوات الإخبارية، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» خلال الأيام القليلة المُقبلة، بالتزامن مع قمة المُناخ، على تردد 11747V، إذ تضم عددا كبيرا من المُذيعين ومُقدمي البرامج ومذيعي الأخبار وكذلك مراسلين من غالبية دول العالم، الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المهنية والاحترافية.