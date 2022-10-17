حسام النحاس عن مبادرة «المتحدة» للتوعية بمخاطر المخدرات: تحافظ على سلامة المجتمع

علق الدكتور حسام النحاس الخبير الإعلامى ومدرس الإعلام بجامعة بنها لـ«الوطن»، على إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

حسام النحاس: مبادرة المتحدة أحد أهم وأبرز المبادرات المجتمعية

وقال «النحاس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنََ مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات، تأتي كأحد أهم وأبرز المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الشركة في الآونة الأخيرة وذلك إدراكا منها لدورها المجتمعي، وإيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن أمن وسلامة المجتمع وحمايته من الظواهر السلبية المهددة لبقائه ووجوده؛ إذ لا يقل مواجهة مخاطر تعاطي المخدرات أهمية عن مواجهة الشائعات والإرهاب من حيث خطورتها وتأثيرها السلبي والهدام على المجتمع بشكل عام.

وأضاف النحاس، أنَّ الشركة أعلنت عن تلك المبادرة من خلال حملة إعلامية ضخمة عبر منصاتها ومواقعها الإعلامية المختلفة وبشكل مكثف وبما يضمن للجمهور معرفة آليات المواجهة وطرق تقديم الدعم وكيفية اكتشاف وجود متعاطي للمخدرات، في محيط الأسرة وكيفية التعامل معه ووسائل العلاج المختلفة وذلك، بشكل فعّال وآمن وعبر اتباع طرق وأساليب علمية محددة بمعرفة الخبراء والمختصين وفي سرية تامة بما يضمن أمن واستقرار وسلامة الأسر المصرية

مبادرة المتحدة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات

جدير بالذكر أنَّ مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ترتكز عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي بكيفية اكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، إذ أنّ مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف لتدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب

ويتطلب التعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل، اتباع أساليب وطرق علمية محددة، وتتولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توعية الجمهور بالتعامل مع المتعاطين، عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات المهمة