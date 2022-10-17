«نقل البرلمان»: نضع الاهتمام للطرق والوصلات المؤدية للمحاور والطرق

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب باجتماعها، اليوم، برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، والذي اقترح ضرورة الاهتمام بمتابعة التوصيات التي صدرت من اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي، ووضع توقيت زمني محدد لكل قطاعات وزارة النقل يتم خلالها الرد على أي توصية تصدر من اللجنة.

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وأكد النائب محمود الضبع ضرور أن تقوم اللجنة بإعداد بيان إحصائي في نهاية كل دور انعقاد، يتضمن الموضوعات التي تم مناقشتها والتوصيات التي صدرت بشأنها وما تم تنفيذه منها على أرض الواقع وما لم ينفذ وأسباب ذلك.

ومن جانبة أكد النائب الدكتور جمال السعيد ضرورة، منح أولوية خاصة لمناقشة موضوع صيانة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات، وتوجيه الاهتمام للطرق والوصلات المؤدية الى المحاور والطرق الإقليمية والرئيسية ليشعر المواطن البسيط بعوائد التنمية الهائلة التي شهدها قطاع الطرق في مصر، ودراسة كل المشروعات التي تنفذها مديريات الطرق بكل محافظة على حدة، وبحث مدى ملاءمتها للاحتياجات الفعليه لكل محافظة على أرض الواقع ومناقشة مدي إمكانية ترتيب الأولويات وفقا لاحتياجاتها على أرض الواقع.

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وقال النائب محمد جبريل، إنه لا بد من دراسة التداعيات التى تؤدى إلى حوادث الطرق بصفة عامة وخاصة المقطورات ومدى تاثير احلال المقطورات بمركبات اخري على حركة التجارة وعلى اصحاب المقطورات مع الاقتداء بتجرية إحلال وتجديد السيارات الأخرى.

وشدد النائب محمد جبريل على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمشروع القومي «حياة كريمة» بالشكل الذي يوسع من مشروعات تطوير الطرق الداخلية.

ومن جانبة طالبت النائبة مي مازن عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بضرورة البحث عن سبل للتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومديريات الطرق بالمحافظات لضمان تنفيذ مشروعات طرق داخلية بجودة عالية دعم مشروعات الطرق المرتبطه بشكل مباشر أو غير مباشر بالمثلث الذهبي.