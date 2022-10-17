وزير التعليم العالي: طفرة في عدد الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن هناك طفرة في عدد الطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة والأهلية برغم تواجد 12 جامعة أهلية جديدة، في أول حضور له أمام البرلمان، منذ توليه مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى.

وزير التعليم العالي

وأرجع وزير التعليم العالي الأمر إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية خفضت من أعداد الطلبة التي تسافر لاستكمال دراستها بالخارج، مؤكدًا أنّ هذا العام شهد عدالة غير مسبوقة في توزيع الطلاب علي الجامعات كذلك زاد عدد الطلبة الوافدين من الدول العربية والأفريقية الى الجامعات المصرية.

وأكد خلال لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مساء اليوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين رشحوا للالتحاق بالجامعات هذا العام وصل إلى 580 ألف طالب، منهم 214 ألف طالب من القسم الأدبي أما القسم العلمي بشعبتيه 365 ألف طالب.

تنسيق 60 ألف طالب

وشدد الدكتور أيمن عاشور، على أنّ القطاع الصحي والذي يشمل كليات الطب والأسنان والصيدلة تم تنسيق 60 ألف طالب من إجمالي الطلاب، أما قطاع العلوم والتكنولوجيا نحو 9% من الطلاب والهندسة والحاسبات نحو 14%؜ من الطلاب أما القطاع الأكبر تم تنسيقه في الكليات النظرية بنسبة 67%؜ من إجمالي الطلاب، وهذا بالرغم من أن سوق العمل يحتاج إلى خريج الطالب العملي بشكل أكبر.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنّ القطاع الصحي في الجامعات الأهلية، وصل الإقبال عليه بنسبة 54%؜ من الطلاب هذا العام، موضحًا أنّ هناك عدد كبير من الطلاب فضل الدراسة داخل مصر هذا العام عن السفر خارج البلاد.