التعليم العالي تتيح التسجيل لرغبات تنسيق الشهادات المعادلة 2022

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2022 مرة أخرى للطلاب المتخلفين ومن وردت نتائجهم مؤخراً لتسجيل الرغبات واختيار الكليات وفقاً للحدود الدنيا والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات وكذلك القواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط تنسيق الشهادات المعادلة

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق أن الوزارة أتاحت رابط تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2022 مرة أخرى للطلاب ممن تأخرت نتائجهم في الدول الممتحنين فيها، مؤكداً أن التسجيل متاح لفترة بسيطة، ويتم وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات 2022

وأكد رئيس قطاع التعليم، أن الوزارة أتاحت أيضا التسجيل والتحويل لطلاب الدبلومات الفنية الذين رسبوا في اختبارات المقابلات الشخصية للجامعات التكنولوجية ولمدة 3 أيام وذلك بالدخول عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات.

ومن ناحية آخري تنتظم الدراسة للفصل الدراسي الأول في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في أسبوعها الثالث على التوالي دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.