التعليم العالي توضح حقيقة رفض مكتب التنسيق تحويل طلاب الجامعات التكنولوجية

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، حقيقة ما يتم تداوله من أخبار وشائعات عن رفض مكتب التنسيق تحويل الطلاب المتفوقين للجامعات التكنولوجية أو غيرها.

وأوضح أن المكتب لم يرفض أي طالب في التحويل لـ الجامعات التكنولوجية، وأن من يسقط في الاختبارات الشخصية يتم ترشيحه لكلية أخرى وذلك من الحاصلين على الشهادات الفنية.

مكتب التنسيق يعمل لتلبية رغبات الطلاب

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مكتب التنسيق يعمل طوال أيام الاسبوع لتلبية رغبات الطلاب وتذليل العقبات تجاههم وكذلك الترشيح والتحويل لهم وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمختلف الشهادات من الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، مؤكدا أنه لا صحة من أخبار او شائعات يتم تداولها عن رفض مكتب التنسيق لأي طالب قائلا: «مكتب التنسيق لا يرفض أي طالب».