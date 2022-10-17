طرق علاج الإدمان وتعاطي المخدرات بالمجان.. اطمن هتكون في سرية تامة

علاج الإدمان في المستشفيات والمراكز الخاصة يكلف الأشخاص أعباء مادية كبيرة من أجل التعافي من المخدرات والعلاج النفسي أيضا، لذا توفر الدولة مراكز مجانية لتلك الفئات.

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إتاحة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، لذلك اطمن.

ويمكن تلقي علاج الإدمان بالمجان كما يلي:

كيفية علاج الإدمان بالمجان

يقوم الشخص الذي يريد تلقي علاج الإدمان بالمجان أو أحد الأشخاص من أهله، بالاتصال على الخط الساخن رقم 16023، للتساؤل عن مراكز العلاج وطلب المساعدة ويقدم المركز خدمات العلاج الدعم النفسي وخدمات طبية، وكذلك برامج إعادة التأهيل، ويتم تحويل المرضى إلى أقرب مستشفى له أو أحد المراكز التابعة للصندوق.

مراكز علاج الإدمان

يتم توفير الخدمات العلاجية من العديد من المراكز والمستشفيات العلاجية التابعة لوزارة التضامن، وهي كما يلي:

مركز «العزيمة» لعلاج ومكافحة الإدمان مجانا بالغردقة.

-ويوجد قسم لعلاج الإدمان داخل مستشفى قصر العيني في الجيزة، أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

- كما يمكن تلقي العلاج داخل مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، يومي الإثنين والأربعاء للرجال ويوم الثلاثاء للسيدات.

- مستشفى العباسية للصحة النفسية، ويمكن الذهاب إليها طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة من الساعة 2 إلى 5، ويوم الثلاثاء مخصص للسيدات فقط.

- مستشفى حلوان للصحة النفسية، ويمكن الكشف فيها يومي السبت والأحد، من الساعة 1 إلى الساعة 4.

مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية «المطار».

- مستشفى القوات المسلحة بالمعادي.

- مركز الطب النفسي بالدمرداش.

- مستشفى الحسين الجامعي.

- واحة الأمل كاريتاس بمحافظة الجيزة.

- مستشفى المعمورة للطب النفسي بالإسكندرية.

- مستشفى بورسعيد للصحة النفسية، يومي الأحد والخميس من الساعة الثانية مساء إلى الخامسة مساء.

- مستشفى العزازي بالشرقية.

- مستشفى طنطا للصحة النفسية، ويقدم خدماته أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من الساعة 2 إلى الساعة 5.

- مستشفى شبرا قاص بالغربية.

- مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية بمحافظة المنوفية بمجمع المستشفيات ميت خلف شبين الكوم مدخل برج الحمام.

- مستشفى أسيوط للصحة النفسية بـ4 شارع الملك فيصل بجوار مستشفى الصدر.