«علاج الإدمان»: تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية

قال مختار رمضان مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنّ الصندوق يكثف حملات الكشف عن التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية تزامنا مع بداية العام الدراسي، وخلال الأسبوع الأول تم الكشف على ما يقرب من 669 سائقًا، ورصد انخفاض واضح في نسبة التعاطي، حيث بلغت 5.%، بعدما كانت 12%، عام 2017.

الحملات تتم بشكل مستمر

وأضاف مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «هذه الحملات تتم بشكل مستمر تزامنًا مع بداية العام الدراسي، حيث بلغ إجمالي الخاضعين للكشف من فئة سائقي الحفلات المدرسية إلى ما يقرب من 15 ألف سائق».

الاستمرارية في التنفيذ

وتابع مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان: «ما جعل الحملات تحقق هذا النجاح الكبير هو الاستمرارية في التنفيذ، ونتعاون من خلال مجموعة عمل تضم كل الشركاء بالموضوع، مثل الصندوق ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية ووزارة التربية والتعليم».