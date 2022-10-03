مدير «علاج الإدمان»: دمج التوعية بأضرار تعاطي المخدرات في 5 مواد بالتعليم الأساسي «حوار»

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تتم الاستعانة بالشباب المتطوعين في العديد من الحملات التوعوية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأضاف «عثمان»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه يتم استهداف المدارس ومراكز الشباب والجامعات والقرى بالحملات التوعوية، مؤكدًا دمج قضية التوعية بأضرار تعاطي المخدرات في 5 مواد بالتعليم الأساسي.. وإلى نص الحوار :

تزامنا مع بدء الدراسة.. ما دور صندوق علاج الإدمان في توعية طلاب الجامعات والمدارس؟

التوعية تكون من خلال الشباب للشباب، معظمهم طلاب مترددين على بيوت التطوع في الجامعة، يتم تدريبهم ثم ينزلون للمدارس والجامعات، وهناك 32 ألف شاب متطوع يعملون على مستوى تجمعات شبابية مختلفة، والعام الماضي تم العمل على ما يقرب من 6 آلاف مدرسة للتوعية بأضرار المخدرات، لكن هذا العام سيتم استهداف 500 مركز شباب والمشاركة فى أكثر من 50 معسكرًا بالتعاون مع التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة، وهناك فرصة لتطوير المناهج التعليمية، فتم دمج قضية التوعية بأضرار تعاطي المخدرات في 5 مواد بالتعليم الأساسي.

الكشف على 16 ألف سائق حافلات مدرسية العام الماضي

- كيف تتم حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية ؟

حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية لم تتوقف، والعام الدراسي الماضي تم الكشف على 16 ألف سائق، ونسبة التعاطي بين سائقي حافلات المدارس أصبحت 1 % بعدما كانت 12% بين سائقي الحافلات.

- هل هناك علامات تظهر على سائقي الحافلات تدل على إدمانه للمخدرات؟

إذا كان هناك علامات سلوكية أو طريقة كلام سائق الباص مختلفة، أو نظرات عين السائق، فعلى الأمهات الاتصال بالخط الساخن«16023» على الفور إذا لاحظت تلك العلامات على سائق الباص، والعام الماضي تلقينا 51 شكوى من سائق الباص المدرسي، ومعظمهم كانت شكاوى صحيحة.

- أسباب ارتفاع تعاطي الهيروين بين مرضى الإدمان؟

ما بين فترة والأخرى، هناك تباين في نوع المخدر الأكثر تعاطى، المهم التوعية على ضوء المخدرات الأكثر انتشارا، وخطورته بشكل كبير، ففي فترة ما المخدرات التخليقية زادت بين مرضى الإدمان من 7% إلى 13% وتم رصد اقترانها بالحوادث، فتم عمل حملات مكثفة للتوعية بخطورة المخدرات التخليقية وربط تعاطيها بفكرة ارتباطها بالهلاوس وزيادة العدوانية، والجرائم وارتكاب الجرائم بدم بارد، والافتخار بارتكاب الجرائم بين مدمني المخدرات التخليقية، وليس هناك سبب علمي لرصد سبب الارتفاع، وظللنا لمدة 4 سنوات كان الترامادول رقم 1 في تعاطي المخدرات.

أضاف أنه تمت التوعية بمخاطر الترامادول وقدرته على تدمير الجهاز العصبي والقدرة البدنية، والجنسية، وهناك سبب علمى لانتشار المخدرات التخليقية وقت الإغلاق أثناء جائحة كورونا، فيبدأ التجار تعزيز ثقافة المخدرات التخليقية التي تُصنع محليًا من مواد كيمائية، وانتشرت وقت الجائحة المخدرات التخليقية، بسبب عدم القدرة على التهريب من خلال الموانئ وما إلى ذلك، هناك دراسة علمية أخرجتها الأمم المتحدة بخصوص المخدرات التخليقية.

الكوكايين سعره مرتفع جدا

هل تختلف المواد المخدرة بين المتعاطين باختلاف الفئات ؟

هناك فئات تتعاطى مخدرات بعينها، السائقين يتعاطون الحشيش والترامادول، والكوكايين سعره مرتفع جدا ومن أغلى المواد المخدرة وضئيل جدا في مصر، هناك مناطق في مصر منتشر بينها تعاطي الأفيون، بسبب الثقافة السوداء للمواد المخدرة، والترامادول منتشر بين المحافظات الساحلية، بسبب الموانئ.

الإناث أكثر إدمانا للمهدئات

- ما مدى ارتباط تعاطي الأدوية باستمرار الإدمان ؟

تعاطي الأدوية باستمرار دون وصفة طبية يحدث اعتمادية، والدليل على ذلك أن عددًا ليس قليل من السيدات يدمن تعاطي المهدئات، دون أى روشتة أو أى وصفة طبية، بالتالي يحدث اعتمادية، والإناث أكثر إدمانا للمهدئات، و6% من إجمالي الحالات التي تتردد على صندوق علاج الإدمان من الإناث، وفي حاجة إلى برنامج علاجي مستقل، وتم تخصيص برامج وعيادات لعلاج الإناث.

الوصول لـ30 مركز لعلاج الإدمان نهاية العام

ما عدد المراكز العلاجية على مستوى الجمهورية ؟

هناك 28 مركز لعلاج الإدمان، ويتم افتتاح مراكز جديدة، وبدأ مركز قنا في التشغيل، وتم التشغيل التجريبي لمركز إمبابة للعلاج، وتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة دمياط ومع جامعة الزقازيق، وسوهاج وأسوان، في نهاية العام سيتم الوصول لـ30 مركز لعلاج الإدمان، وفي الربع الأول من العام المقبل يتم الوصول إلى 33 مركز لعلاج الإدمان.