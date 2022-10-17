مدير «صُناع الخير»: ندرس التأمين على المراكب والصيادين

كشف هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة «صناع الخير»، تفاصيل تسليم مراكب الصيد الجديدة للصيادين فى محافظة الدقهلية، وحياتهم الجديدة التى تغيرت بعد تسلُّم المراكب، وآلية اختيار الصيادين، بجانب سعة ثلاجة حفظ الأسماك التى أهدتها لهم مجاناً المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» تحت مظلة «حياة كريمة»، وإلى نص الحوار:

كم عدد مراكب الصيد التى تم تسليمها للأهالى؟

- تم تسليم 30 مركب صيد جديدة لصغار الصيادين فى قرية بساط كريم الدين بالدقهلية بموجب بروتوكول بين المؤسسة و«حياة كريمة» بهدف توفير سبل العيش لأهالى القرى الأكثر احتياجاً لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

ما مميزات مراكب الصيد الجديدة؟

- مراكب الصيد الجديدة كلها مجهزة بأدوات صيد كاملة وشباك جديدة، إلى جانب تزويدها بمحرك كهربائى أو «موتور» يساعد الصيادين على التنقل فى عرض البحر لأماكن أبعد بحثاً عن الرزق، حيث لا يتمكن الصياد من الانتقال لأماكن بعيدة بواسطة المجداف الخشبى.

ما المحافظات التى سلَّمت فيها المبادرة مراكب صيد جديدة؟

- تم تسليم عشرات المراكب الجديدة لصغار الصيادين فى أسوان وقنا والفيوم، فى إطار مشاريع «حياة كريمة» بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.

ما مواصفات ثلاجة حفظ الأسماك؟

- أهدت مؤسسة «صناع الخير»، تحت مظلة مبادرة «حياة كريمة»، ثلاجة كبيرة لحفظ الأسماك للصيادين بقرية بساط كريم الدين بعد تسليمهم المراكب، تبلغ سعتها 5 أطنان، وذلك حتى يتمكن الصياد من حفظ الأسماك بعد صيدها فى حال لم يتمكن من بيعها فى اليوم نفسه، حتى لا تتعرض إلى التلف وبالتالى يضيع رزقه وجهد يومه كاملاً دون أى استفادة. وثلاجة حفظ الأسماك الموجودة بالقرية يتم استخدامها مجاناً دون تحصيل أى رسوم مادية من الأهالى.

لماذا تم اختيار قرية بساط كريم الدين تحديداً دون غيرها من القرى؟

- وقع الاختيار على قرية بساط كريم الدين باعتبارها واحدة من أكثر قرى الوجه البحرى إقبالاً على الهجرة غير الشرعية، والمشروع يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادى الأكثر انتشاراً داخل القرية الساحلية المطلة على فرع دمياط.

هل هناك أى وثيقة تأمين للصيادين؟

- مستمرون فى المتابعة مع أهالى قرية بساط كريم الدين وغيرها من القرى التى تم تسليم مراكب صيد فيها لصغار الصيادين، للتأمين ضد الحوادث والغرق، حيث يتم التواصل مع شركات التأمين، لتأمين هذه المراكب ضد الحوادث التى قد يتعرضون لها فى البحر.

ما آليات تفعيل أهداف المبادرة؟

- يتم التواصل بشكل كبير بين «صناع الخير» وهيئة الثروة السمكية ووزارة التضامن الاجتماعى للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير المراكب، وتقديم الدعم للأهالى فى كل القرى التى استهدفتها المبادرة الرئاسية.

معايير الاختيار

يقوم الصيادون فى القرية بتسجيل أسمائهم، وبعدها يتم إجراء بحث اجتماعى لكل واحد منهم للتأكد من استحقاقهم للمراكب، حيث يقع الاختيار على الأسر الأكثر احتياجاً، وأيضاً حرصنا على أن يكون المستفيدون من تسلُّم مراكب الرزق ممن يعولون أسراً كاملة.