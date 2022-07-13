يبحث الكثير من الراغبين في التقديم لمسابقة المعلمين، عن معايير الاختيار في مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم، التي جرى فتح باب التقديم لها في 2 يوليو، ويستمر حتى 24 يوليو الجاري، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة.

معايير الاختيار بمسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم

وكشفت وزارة التعليم، عن معايير الاختيار بمسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم، مؤكدة أنه سيجري تقييم المتقدمين لشغل وظائف بالمؤسسات الحكومية وفقا لأفضل المعايير العالمية، وتضمن المعايير اجتياز الاختبارات المعدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي تشمل (السمات السلوكية الشخصية والنفسية والثقافة العامة، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم انه يجيدها، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص.

كشف طبي وتحليل مخدرات للمتقدمين في مسابقة المعلمين

وتتضمن معايير الاختيار للمتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف معلم اجتياز برنامج تدريبي بدني، واجتياز برنامج في استراتيجيات التعليم وفقا لنظام التعليم الجديد، لافتة إلى أن الحد الأدني للتقدير العام لا يقل عن جيد.

وشملت معايير الاختيار، إجراء كشف طبي للمتقدمين، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية.