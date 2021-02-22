«القوى العاملة»: الوزارة تتحمل قيمة التأمين على حياة الصيادين

أعرب عزت عمران، وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاق مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف الأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة والصيادين، مشيراً إلى دور وزارة القوى العامل في هذا الإطار، من خلال تقديم منح للمواطنين في عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، ودفعة أخيرة بمناسبة وباء كورونا، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

الوزير يذهب إلى 5 محافظات

وأضاف «عمران»، في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الاثنين، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه منذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بملف الصيادين، ذهب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بنفسه إلى 5 محافظات، وتم عمل وثيقة تأمين ضد الحوادث، وتحملت قيمتها الوزارة، وتم تسليم هذه الوثائق إلى عدد من الصيادين في عدة محافظات.

تسليم وثائق التأمين للصيادين

وتابع وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، أنه تم تسليم وثائق التأمين للصيادين في القاهرة والقليوبية والجيزة وبورسعيد وكفر الشيخ، وغداً سيتم تسليم الصيادين في الشرقية، وسيتم توالي المحافظات، حيث يحرص وزير القوى العاملة على تسليم وثائق التأمين للصيادين بنفسه، موضحاً أنه سيتم عمل وثيقة أخرى للعمالة في الخارج.

التأمين على الصيادين بكفر الشيخ

ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توزيع وثيقة تأمين على الحياة، للصيادين سواء في البحر أو النيل، أو البحيرة وتصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه، مع وجود 4 منح سنوية تقدر الواحدة بقيمة 500 جنيه في رمضان، ودخول المدارس، والعيدين، ضمن المبادرات التي يطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الفئات الأولى بالرعاية.

وكشف «نور الدين»، أن عدد الصيادين في المحافظة يمثل حوالي ثلث الصيادين في كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن هناك حوالي 6200 صياد يعملون في هذه المهنة بمحافظة كفر الشيخ.