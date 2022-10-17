مسؤولو «حياة كريمة»: فلاحو اليوم أسعد حظا.. والخدمات متوافرة قرب أرضهم

طفرة كبرى فى دعم الفلاح ومنظومة الزراعة وتربية المواشى رصدها مسئولو الوحدات المحلية فى عدة قرى وصلها قطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. «الوطن» تواصلت مع عدد منهم لاستطلاع رأيهم فى الخدمات المقدّمة للفلاحين فى قراهم، معتبرين أنهم أسعد حظاً لتوافر الخدمات قُرب أرضهم وحظائر المواشى الخاصة بهم.

«عزيزة»: خدمات القرى أصبحت فى مستوى الحضر ومجمع «الشغب» ينهى متاعب استخراج الأوراق

تشهد الوحدة المحلية لقرية الشغب التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، والتى تبعد 55 كيلومتراً جنوب الأقصر على النيل، نهضة عمرانية وطفرة حضارية مختلفة أحدثتها مشروعات «حياة كريمة»، حيث يسابق العمال والمهندسون الزمن للانتهاء من تسليم المشروعات فى الموعد المحدّد لها، تباشرهم على رأس الساعة «عزيزة آدم» رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وصفت الوضع هناك بـ«خلية نحل» لا يهدأ العمل بها على مدار أيام الأسبوع وعلى مدار ساعات اليوم.

وفى منتصف قرية الشغب انتهت أعمال «حياة كريمة» من بناء مجمع خدمات زراعى وبيطرى يوفر الإرشاد الزراعى والأدوية البيطرية للمزارعين وأصحاب الماشية قُرب منازلهم بدلاً من مشقة السفر التى اعتادوها منذ عشرات السنين.

تطور كبير تشهده القرية التى اتّخذت اسمها من مقاومة أهلها للاحتلال الفرنسى، ينتقل به الريف إلى مستوى المدن الكبيرة وتزول معه معاناة الأهالى، وحسب تصريحات عزيزة آدم، رئيس الوحدة المحلية بالقرية، فى حديثها لـ«الوطن»، فإن مجمع الخدمات الزراعى يوفّر خدمات زراعية وبيطرية تشمل وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية.

وتشمل مشروعات حياة كريمة فى قرية الشغب، أيضاً بناء مجمع خدمات حكومى، يشتمل على مركز تكنولوجى ومكاتب شهر عقارى وبريد وسجل مدنى وتموين، ووحدة محلية ومجلس محلى ومكتب تضامن اجتماعى، لرفع معاناة الأهالى مع استخراج الأوراق الحكومية، التى تجبرهم على السفر إلى المركز، حسب قول عزيزة آدم، رئيس الوحدة المحلية بقرية الشغب.

وفى القليوبية، يقول أحمد قدح، رئيس الوحدة المحلية بقرية الجعافرة فى شبين القناطر، إنه جرى عمل تشطيبات مجمع الخدمات الزراعى الجديد بالقرية، قبل افتتاحه ليوفر على المزارعين تكاليف مادية بسبب السفر إلى المركز لشراء احتياجاتهم، أو الحصول على علاجات وخدمات بيطرية لرعاية المواشى الخاصة بهم. فيما بلغ عدد مجمعات الخدمات الزراعية والبيطرية 6 مراكز فى القرى الأم على مستوى القرى التابعة لمركز شبين القناطر.

الدكتور محمد إمام، رئيس الوحدة المحلية بقرية نهطاى، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، أكد أن نسب التنفيذ فى أعمال بناء مجمع الخدمات الحكومى والمجمع الزراعى بالقرية، تجاوزت الـ90% ويجرى العمل على الانتهاء من التشطيبات الأخيرة للمجمع، تمهيداً لتسليمه وافتتاحه.