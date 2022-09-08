متحدث الزراعة: الدولة تجاوزت الأزمات من خلال دعم وتمكين الفلاح المصري

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ اهتمام الدولة بالفلاح المصري كبير منذ عام 2014، حيث اختلفت نظرة الدولة بخصوص الزراعة، حيث كان يتم النظر إليها على أنها مكون اقتصادي، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت الدولة تنظر إليها على أنها مكون اقتصادي ومجتمعي أيضا، مفسرًا ذلك بأن جزءً كبيرًا من سكان الريف المصري يتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالزراعة: «نصف الشعب المصري تقريبًا يتأثر بالزراعة».

أهمية حياة كريمة في الريف المصري

وأضاف القرش، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «هذا الأمر يحتم علينا جزءً من الدعم الموجه للفلاح، لذلك أطلقت الدولة المصرية مبادرة حياة كريمة والقيادة السياسية ترعاها بنفسها، حيث تستهدف المبادرة تغيير وجه الحياة في الريف المصري، بعدما لم يكن يشعر الريف بالإنجاز والتنمية، كما أن الزراعة جزء من مكونات التنمية المستدامة للدولة المصرية».

أهمية قطاع الزراعة واضحة

وتابع، أن أهمية قطاع الزراعة واضحة ومدى تأثيرها في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، كما أنه المكون الرئيس للأمن الغذائي للمواطن المصري: «لو لم تكن الدولة اهتمت بقطاع الزراعة والفلاح المصري منذ عام 2014 لرأينا دولة مختلفة تماما، فالدول العظمى على سبيل المثال بعضها لا يمكنه توفير المنتج وتضع إجراءات صارمة على شراء المنتجات الزراعية والغذائية، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية كانت نظرتها ثاقبة في التعامل مع القطاع وقدرتها على تجاوز الأزمات من خلال دعم وتمكين الفلاح المصري».