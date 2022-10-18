لفك الكرب.. «تضامن الدقهلية» تدرس 100 حالة غارمين وغارمات لحل مشكلاتهم

عقدت مديرية التضامن بالدقهلية جلسة حوارية لدراسة حالة الغارمين والغارمات لفك الكرب وتقديم كل أوجه المساعدة لهم والتخفيف عنهم وتقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي للفئات الأكثر احتياجا وتمكينهم اقتصاديا وعمل مشروعات تنموية لهم لتخفيف حدة هذه الأزمة عليهم وعدم اللجوء إلى الاستدانة والوصول إلى حياة كريمة لهم ولأسرهم بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والجنائية تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج - وزير التضامن الاجتماعي، وتحت إشراف الدكتور وائل عبد العزيز - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي، عن تنفيذ مسح من خلال فرق ميدانية تنتشر فى أرجاء الجمهورية وذلك لمساعدة فئات المجتمع الأشد احتياجا والتي اضطرها الفقر وضيق الحال والعوز إلى الاستدانة والاقتراض وذلك للوقوف على أهم المشكلات التى تواجههم وحلها.

لقاء تنسيقي لتحديد خطة عمل فك كرب الغارمين

وعقدت لقاء تنسيقي لتحديد خطة عمل فك الكرب وألياته وتوزيع الأدوار والمهام للبدء في عمل فريق البحث وذلك بحضور الدكتور حسام الوسيمى الخبير النفسي بالمركز والدكتورة أسماء جوده منسق المديرية لأعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية.

تقديم المساعدة والدعم

وخلال اللقاء تم الاجتماع بفريق البحث الميداني من ذوي الخبرة والكفاءة من الرائدات الريفيات من كافة التخصصات والذين سبق تدريبهم للبحث والتعامل ميدانيا لتقديم أوجه المساعدة والدعم لهذه الفئات وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم من خلال مشروعات تنموية عديدة لمساعدتهم وايضا تقديم كل سبل الرعاية فى كافة المجالات تعليميا ودمجهم اجتماعيا وتأهيلهم نفسيا وذلك للحالات التى تم دفع المبالغ التى عليها.

عمل ندوات تثقيفية

وأكدت علي عمل ندوات تثقيفية للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة والحد منها وزيادة وعى المواطنين بها حتى لا يقعوا فى براثن هذه الآفة التى تهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع وايضا صحيا من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم بالمجان ولأسرهم وتم شرح ومناقشة سبل التعاون المشترك وأوجه التنسيق بين المركز القومي والمديرية فى هذا الشأن.

وبعد الاجتماع التنسيقي توجه الباحثون بالنزول ميدانيا بسيارة مجهزة إلى مؤسسة بلادي الخيرية بالمنصورة وعمل 50 دراسة ميدانية على الغارمين والغارمات وتقديم كافة أوجه المساعدات لهم وايضا 3 دراسات حالة للقائمين على تقديم الخدمات لهذه الحالات بالمؤسسة.

بحث 100 حالة في مؤسسات الخير

وتوجه فريق البحث إلى مركز ميت غمر إلى مؤسسة كنوز الخير وايضا مؤسسة العنانى وتم بحث ودراسة 50 حالة بالإضافة إلى 3 دراسات حالة متعمقة للقائمين على رعاية هذه الحالات بالمؤسسة والتى تعتبر من أهم المؤسسات على مستوى الجمهورية لرعاية الغارمين والتي تقدم الدعم الكامل لهذه الحالات من خلال عمل بحث ميداني لهم وصولا بهم إلى بر الأمان

واستمر عمل الفريق علي مدار يومين وتم انتشار أعضاء الفريق فى هذه المراكز للوصول إلى نتائج وتوصيات تساهم فى تخفيف العبء عن هذه الفئة التى أدى قلة الوعي وعدم الدراية التامة بخطورة هذه الظاهرة إلى تورطهم واستدانتهم والعمل على إشباع كل احتياجاتهم وحمايتهم.