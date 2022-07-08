طارق الخولي: قرار العفو شمل 75 من الغارمين والغارمات لأول مرة

كشف النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، تفاصيل العفو الرئاسي عن 60 سجينًا احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بخروج السجناء على خلفية قضايا متعلقة بالرأي والتعبير بالإضافة إلى 75 من الغارمين والغارمات.

أول قائمة للغارمين والغارمات

وأوضح الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هذا العدد يعتبر العدد الأكبر منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي معربًا عن سعادة أعضاء اللجنة بنجاحهم في الإفراج عن الغارمين والغارمات أيضًا: «نشعر بسعادة كبيرة إنه كمان دي أول قائمة للغارمين والغارمات وبالتالي الفرحة مضاعفة والفرحة الشديدة أن هؤلاء هيعيدوا في بيوتهم مع ذويهم».

اللجنة تعمل بشكل سريع ووجيز

وأشار الخولي أنه منذ بداية تفعيل لجنة العفو الرئاسي وهي تعمل بشكل سريع ليل نهار على كافة الجبهات في محاولة لإدخال الفرحة والسرور على قلوب المفرج عنهم وذويهم وخاصة في هذه الأيام المباركة.