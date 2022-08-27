انطلاق مبادرة لمساعدة الغارمين ضمن «حياة كريمة» في المنوفية

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، مبادرة «الغارمين» في جميع مراكز محافظة المنوفية، وذلك لمساعدة السيدات اللائي وقعن في الديون وعدم قدرتهن على سدادها، حيث يتم تقديم المساعدة لهن بعد إجراء مصالحة بين الطرفين.

مساعدة الغارمين ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وقال علاء الدين حسن منسق عام «حياة كريمة» بالمنوفية، أنهم أطلقوا مبادرة «الغارمين» في محافظة المنوفية لمساعدة المواطنين في خروجهم من السجن بسبب كثرة الديون الواقعة عليهم، عن طريق تصالح يتم بين الطرفين الدائن والمدين في جلسة تصالح وانهاء الإجراءات القانونية.

وتابع «حسن» أن اهتمامهم في المقام الأول يأتي للسيدات اللائي قمن بتزويج بناتهن عن طريق الديون، ما ترتب عليه صدور أحكام ضدهن، لافتا إلى أنه يوجد متابعة مستمرة لهذه المبادرة التي أطلقتها «حياة كريمة» بالمنوفية لمساعدة الغارمين.

فرص عمل ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المنوفية

على صعيد متصل، أكد منسق عام «حياة كريمة» بالمنوفية، أن المؤسسة وفرت الكثير من فرص العمل للشباب أثناء فترة انشاء المشروعات داخل القرى، من خلال بناء هذه الأعمال عن طريق شباب القرية بمقابل مادي مجزي، ما أدى إلى وجود عمالة كبيرة من جميع القرى التي دخلت في المبادرة.

وأشار إلى فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي لما يقرب من 5000 الآف طفل على مستوى محافظة المنوفية في الأشهر الماضية، ضمن مبادرة «أولادنا مستقبلنا»، من خلال فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي بأعلى عائد استثماري، ويتم ضخ أموال من قبل المؤسسة إلى الحساب حتي يتم توفير مستقبل للطفل عند بلوغه سن الرشد 21 عاما.