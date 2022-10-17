أسعار الميكروويف في الأسواق.. جهز الأكل في ثوان معدودة

يعتبر الميكروويف من الأشياء الأساسية في المطبخ حيث تحرص ربات المنازل والأمهات على شرائه لتسخين الأطعمة المختلفة به بشكل سريع لأبنائهن خاصة عند الرجوع من المدارس أو العمل وفي جميع الأوقات، وتحرص العرائس أيضا عند التجهيز على اقتنائه ضمن جهازها نظرا لتوفيره الوقت والجهد عند إعداد الأطعمة المختلفة عن طريق ضبطه بوقت محدد لتسوية وتسخين الأكلات في ثوان معدودة.

وفي إطار اهتمام الناس وبحثهم عن أسعار الميكروويف، نعرض أبرز أسعاره وأنواعه المختلفة.

أسعار الميكروويف في الأسواق

وجاءت أسعار الميكروويف في الأسواق، كما يلي، وذلك وفقا لما نشره أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

ميكروويف من فريش، بسعة تصل إلى 20 لتر، Alhrmin1016 بسعر يصل إلى 1720 جنيها.

ميكروويف بـشواية شارب بسعة 25 لتر-900 وات- متوفر بلون أسود بسعر يصل إلى 3340 جنيها.

ميكروويف 20 لتر من ايه تي ايه بسعر يصل إلى 1400 جنيه.

ميكروويف جاك NGM-2001، سعة 20 لتر، 700W -أبيض بسعر يصل إلى 1799 جنيها.

ميكروويف تورنيدو سولو، سعة 25 لتر، 900 وات لون سيلفر بسعر يصل إلى 2384 جنيها.

سامسونج 40 لتر فرن ميكروويف - MG402MADXBB بسعر يصل إلى 4450 جنيها.

ميكروويف تورنيدو 36 لتر بشواية، 1000 وات، 8 قوائم، أسود MOM-C36BBE-BK بسعر يصل إلى 3500 جنيه.

ميكروويف 20 لتر 700 وات، TM-20MK من تورنيدو - أسود بسعر يصل إلى 2200 جنيه.

ميكروويف بشواية 25 لتر 900 واط FMW-25KCG-S من فريش، بسعر يصل إلى 2700 جنيه.

ميكروويف تورنادو بسعة تصل إلى 25 لتر بشواية، 900 وات، 10 قوائم، متوافر باللون الأسود MOM-C25BBE-BK بسعر يصل إلى 2760 جنيها.