عشان توفري في الفاتورة.. اعرفي الفرق بين الميكرويف والفرن الكهربائي

يتساءل عدد كبير من ربات البيوت عن الفارق بين الميكروويف والفرن الكهربائي في استهلاك للكهرباء وأيهما أقل، عند إعادة تسخين الأطعمة والاحتفاظ بدرجات الحرارة المناسبة، خاصة مع ارتفاع شرائح استهلاك الكهرباء والتي تم تطبيقها على فاتورة الاستهلاك المنزلي للعدادات التقليدية والقديمة في شهر أغسطس من العام الماضي.

استهلاك الأجهزة الكهربائية يتوقف على قدرة الجهاز وساعات التشغيل ونوعة من حيث توفير الطاقة

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على «فيسبوك» اليوم، أنه يعتمد استهلاك الأجهزة على قدرة الجهاز وساعات التشغيل ونوع الجهاز من حيث توفير الطاقة وماركة الجهاز، وبالتالي سيتم عرض مزايا كل جهاز في حالة توافره بالمنزل والاستخدام الأمثل لهذا الجهاز.

طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي لتقليل استهلاك الكهرباء

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر منشور على صفحة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كيفية طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي لتقليل استهلاك الكهرباء وهي كالتالي..

-التأكد من إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

-يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين للحصول على نتائج أفضل واستهلاك كهرباء أقل.

المميزات التي يتمتع بها الميكرويف والتي تساعد على خفض قيمة الفاتورة

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر «فيسبوك»، المميزات التي يتمتع بها الميكرويف والتي تساعد على خفض قيمة الفاتورة وهي كالآتي..

- يتميز الميكروويف أن فترة استخدامه دقائق قليلة والتسخين فيه يتم بسرعة، ما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة وعمليا السحب والاستهلاك من الكهرباء سيكون قليلا.

- الاعتماد على الميكروويف في تسخين الأطعمة.