«مين بيستهلك كهربا أقل».. الميكرويف أم الفرن الكهربائي؟

يسعى الكثير من المواطنين، إلى معرفة الأجهزة الكهربائية، التي تساعد على تخفيض استهلاك الكهرباء، داخل المنازل، وذلك للابتعاد عن الدخول في شرائح استهلاك أعلى، وما يترتب عليه الفواتير العالية للكهرباء.

وبناء على هذا وجَّه «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، عدة نصائح للمواطنين، من أجل توفير الكهرباء في الأجهزة المنزلية، مؤكدا أن استهلاك الأجهزة، تعتمد على ساعات التشغيل، ونوع وقدرة الجهاز من حيث توفير الطاقة وماركة الجهاز.

ويعد جهازا «الميكروويف» أو «الفرن الكهربائي»، من أكثر الأجهزة المنزلية يعتمد عليها داخل المنازل، لهذا وضعت «مرفق الكهرباء» إرشادات حول أيهما أكثر استهلاكا للكهرباء، ومزايا كل جهاز، والطرق الأمثل للاستخدام، وذلك عبر صفحته الرسمية على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

«الفرن الكهربائي»

- يجب عدم وضع الطعام المجمد بها، لأنه يستهلك ساعات ووقتا طويلا من أجل إذابة التجمد، وبعد ذلك التسخين، وبهذا يستهلك كهرباء عالية.

- عند الاستخدام، يفضل وضع الطعام في الأواني المصنوعة من البورسلين أو الزجاج، لأنها تقلل وقت التسخين وبالتالي تقلل استهلاكه للكهرباء.

«الميكرويف»

- يعتبر أقل استهلاكا للكهرباء من الفرن، وذلك بسبب كفاءته وسرعتة العالية في التسخين، حيث لا تتجاوز عدة دقائق.

- عملية السحب به أثناء تسخين الأطعمة، تقلل من استهلاك الكهرباء، لأنه يعتبر الأفضل في المنازل، وخفض قيمة الفاتورة.

يذكر أن جهاز «مرفق الكهرباء» قد سبق ووضع عدة إرشادت ونصائح، من أجل تقليل استهلاك الكهرباء، خاصة في فصل الصيف، منها..

- العمل على إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة، حتى لا تستهلك كهرباء أعلى.

- منع وضع الطعام الساخن داخل الثلاجة، لأنه يرفع استهلاك الكهرباء.

- الابتعاد عن استخدام المجفف الكهربائي.

- اعمل على تشغيل الغسالة الأتوماتيك بكامل طاقتها، لأنها تعمل بنفس الاستهلاك من الكهرباء.