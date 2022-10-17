آخر كلمات طالب توفي بعد إصابته بالسرطان في سوهاج: «كله خير.. الحمدلله»

حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية الزوك التابعة لمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، إثر وفاة خالد محمد عبدالعظيم، طالب بالثانوي العام ولم يتجاوز العقد الثاني في عمره، بعد إصابته بالسرطان، الأمر الذي وصفه زملاؤه وأقاربه بالمأساة.

وفاة «خالد» أصابت الجميع بالحزن

«كان دائم التبسم والطيبة، لم نرَ منه إلا كل خير وحب، كان يحب الجلوس بجوارنا»، بهذه الكلمات بدأ أحمد عبد الله، يقيم بذات الناحية كلماته عن «خالد» المتوفى متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

وأضاف حمادة أحمد، من قرية الزوك بالمنشأة، أن «خالد» كان زميلا له منذ المرحلة الإعدادية، و«نحن الآن في المرحلة الثانوية، وطوال هذه الأعوام كان خالد مثل النسمة هادي وطيب، لم تتغير طباعه وأخلاقه، وعندما أُصيب بهذا المرض أصابني وأصاب الجميع بالحزن الكبير».

كان لديه عزيمة وقوة

فيما قال سيد الحامدي، أحد زملاء الشاب المتوفى، إن «خالد» كان لديه عزيمة وقوة ولديه أمل أن يشفى من هذا الداء اللعين، وكان يقول دائما «كله خير الحمد لله»، وجاء خبر وفاته كالصاعقة التي أصابتنا بالحزن الشديد والألم.

«خالد» مات متأثرا بمرض السرطان

وكان قد شيع المئات من أهالي قرية الزوك والقرى المجاورة التابعة لدائرة مركز المنشأة جنوب سوهاج، جثمان «خالد» الذي مات متأثرًا بمرض السرطان، وسط حالة من البكاء والحزن الشديد من قبل أسرته وزملائه ومعلميه.