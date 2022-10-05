«شقق الخير».. مبادرة مجانية لاستضافة مرضى السرطان وذويهم في السويس

يستقيظون في الساعات الأولى من الليل، عقولهم تزدحم بمئات من الأفكار حول كيفية تحملهم نفقات علاج أبنائهم الذين اختارهم المرض اللعين ليهاجمهم ويحرمهم من عيش حياة طبيعية، يستعدون لخوض مشقة السفر إلى مستشفيات الأورام بالمحافظات حاملين هم كيفية قضاء الساعات الطويلة التي تتطلبها رحلة العلاج المتكررة، ليفكر «حمدي» في راحتهم ويؤسس مبادرة «شقق الخير» لاستضافة مرضى السرطان مجانا في محافظة السويس.

استضافة 2500 حالة بـ«شقق الخير»

يحكي المهندس حمدي صديق رئيس مجلس إدارة مؤسسة «ابدأ» للتنمية الاجتماعية في السويس، أنه لاحظ معاناة مرضى السرطان وأسرهم وما يعانونه من مشقة كبيرة في توفير مكان للإقامة خاصة أن معظمهم يضطر للمبيت في الشوارع انتظارا لانتهاء رحلة جلسات العلاج التي تتكرر بين حين وآخر، ليؤسس مبادرة «شقق الخير»: «المبادرة عبارة عن 10 شقق مجهزة على أعلى مستوى، والمريض والمرافق له بيفضل مقيم لغاية انتهاء جلسات العلاج، وطوال الفترة دي بيكون في وجبات مجانية وكل وسائل الراحة، وبيكون في مساهمة برضو في نفقات علاج غير القادرين».

«المبادرة بدأناها من 4 سنين».. خلال تلك السنوات استضافت «شقق الخير» نحو 2500 حالة بالإضافة إلى المرافقين لهم، ويتواجد حاليا 70 حالة مقيمة بداخل الشقق، وهناك أماكن متاحة لـ20 حالة أخرى: «بدأنا المبادرة بشقة واحدة وحاليا عندنا 10، وأهل الخير بيتكفلوا بالإيجارات والأثاث والمفروشات»، بحسب حديث «حمدي» لـ«الوطن».

«حمدي»: لا توجد شروط للاستضافة

يهدف «حمدي» إلى راحة المرضى النفسية والجسدية وتوفير مناخا مناسبا لعلاجهم: «الوجبات بيتم تجهيزها يوميا وبتكون معمولة بشكل يتناسب مع حالة مرضى السرطان، وفي جهات كتير بتتسابق في دعمهم وعمل الخير»، يعمل نحو 60 شخصًا في المؤسسة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالسويس على خدمة الأهالي من خلال العديد من المشروعات الخيرية بينها «شقق الخير»: «استقبلنا حالات من 11 محافظة، والعدد الأكبر كان من نصيب الدقهلية، وفي ناس من محافظات تانية زي كفر الشيخ ودمياط والمحلة، والناس بتحس بالسعادة علشان بنرفع عنهم عبء كبير، ومفيش شروط للاستضافة».