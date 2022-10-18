تردد بي إن سبورت الإخبارية لمتابعة لقطات من الدوريات العالمية

نجحت قناة قناة bein sport في تحقيق رواج واسع وصدى كبيرا في مختلف الدول العربية نظرا لعرضها العديد من الدرويات الأوروبية والإنجليزية بشكل حصري، لذا يهتم الناس بمتابعتها والاشتراك في عرض برامجها المختلفة، كما تبحث فئة كبيرة من الناس عن تردد بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات لمتابعة ما يتم عرضه من خلالها.

ويبحث الناس عن تردد بي إن سبورت الإخبارية، نظرا لعرضها آخر وأحدث الأخبار الخاصة بالدوريات المختلفة كما تعرض لقطات من المباريات الخاصة بالدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي وغيرها، لذا يهتم بها الكثيرون ممن لم يشتركوا في بين سبورت المشفرة.

تردد بي إن سبورت الإخبارية

وتعرض قناة بي إن سبورت الإخبارية لقطات مختلفة من المباريات الهامة كما تعرض لقطات حية من البطولات والدوريات مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والدوري الاسباني، وبطولة كأس العالم، وبطولة دوري ابطال افريقيا ودوري أبطال آسيا، كما تقدم القناة مجموعة من الاستديوهات التحليلية التي يقدمها مجموعة من الخبراء والرياضيين والمحللين.

التردد الأول beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد الثاني beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد الثالث beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

ويمكن من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، متابعة المباريات والبرامج الرياضية بتقنية HD عالية الدقة، وتختص الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات بتقديم أخر المستجدات والأخبار الرياضية العالمية والمحلية، ولا يقتصر الأمر على كرة القدم فقط، وإنما تعرض القناة مختلف الرياضات سواء كرة القدم أو كرة الطائرة أو السلة واليد وغيرهم.