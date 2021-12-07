يترقب عشاق الساحرة المستديرة عددا من المواجهات المهمة اليوم، في إطار منافسات كأس العرب 2021 المقامة في قطر، أبرزها المواجهة المترقبة بين مصر والجزائر المقرر إقامتها مساء اليوم في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، لذا كثرت عمليات البحث عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الجديد الناقلة لمباريات كأس العرب.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الجديد الناقلة لمباريات كأس العرب

يمكن متابعة مباريات كأس العرب على قنوات بي إن سبورت 1 المفتوحة، من خلال ضبط التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

كما يمكن متابعة مباريات كأس العرب على قنوات بين سبورت 2 المفتوحة، من خلال ضبط التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مباراة مصر والجزائر اليوم

وتقام مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021 اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة.

ومن المتوقع أن يبدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كيروش، مباراة الجزائر اليوم، بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح – محمود حمدي «الونش» - أحمد حجازي - أكرم توفي.

خط الوسط: حمدي فتحي - أيمن أشرف - عمرو السولية.

أمامهم الثنائي: محمد شريف - حسين فيصل.

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتأكد غياب محمد مجدي «أفشة» عن مباراة الجزائر بسبب عدم جاهزيته، بعد أن خاض تدريبات منفردة، حيث شعر ببعض الآلام، وخضع لعمليات الاستشفاء مع الجهاز الطبي للفراعنة.

وضمن منتخب الفراعنة التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة، بعد حصد 6 نقاط، عقب الفوز على لبنان بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى، والتفوق على السودان بخماسية نظيفة في المباراة الثانية، وحصد منتخب الجزائر هو الآخر 6 نقاط، بعد الفوز على السودان برباعية نظيفة، والتفوق على لبنان بهدفين دون رد.