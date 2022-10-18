مدير محطة رأس غارب لطاقة الرياح: نستطيع تزويد 500 ألف منزل بالكهرباء

على بعد 20 كم من مدينة رأس غارب، الشهيرة بالتنقيب على البترول، توجد محطة رأس غارب لطاقة الرياح والتي تعتبر من أهم أنواع الطاقة المتجددة التي تعمل مصر على إنتاجها، ضمن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتعتبر المحطة من أفضل المحطات عالميا في توليد الطاقة من الرياح وقد حصلت على استثمارات كبيرة ووفرت لها الدولة تسهيلات متعددة لتنفذ على مساحة 38 كم وتتضمن 125 توربينة طاقة رياح.

تنفيذ في معدل زمني أقل

وقال المهندس سامح الألفي، مدير محطة رأس غارب لتوليد طاقة الرياح، إن المحطة جرى تطويرها في عام 2009 وأنشئت شركة رأس غارف لإنتاج الرياح في 2017، وكان الجدول الزمني للانتهاء من المشروع 36 شهرا، وتم تنفيذه في أقل من الجدول الزمني، لافتا إلى أن المحطة تقع في منطقة خليج السويس التي تتميز بتوافر رياح الهواء الشديدة طوال العام، بما أتاح الفرصة الجاذبة للقطاع الخاص للاستثمار في المشروع.

طاقة محطة رأس غارب

وأوضح «الألفى» خلال استضافته على شاشة برنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمُذاع على فضائية «DMC»، أن منطقة رأس غارب تساعد على بناء مزارع الرياح والحصول على إنتاج يفيد الدولة بمؤشرات قدرة إنتاجية وصلت إلى 58% وهي الأعلى على مستوى العالم، لافتا إلى أن الطاقة الناتجة من المحطة طاقة خضراء ويتم إضافتها للشبكة القومية للطاقة ويمكن للمحطة تزويد 500 ألف منزل بالكهرباء.

مواصفات محطة إنتاج طاقة الرياح

وأشار المهندس سامح الألفي إلى أن المحطة تتضمَّن 125 توربينة وقدرة الواحدة منها 2.1 ميجا وات، وإجمالي قدرة المشروع كاملة 262 ميجا وات، وهناك سرعات محددة للرياح للوصول إلى الإنتاج، حيث تعمل التوربينة في متوسط سرعة للرياح من 3 م/ث وحتى 25 م/ث، لافتا إلى أن ارتفاع التوربينه الوحدة 71 مترا وقطرها الدائري يصل إلى 120 مترا، ولدينا شركات تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بشكل دوري نصف سنوي وسنوي.