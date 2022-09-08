محطة الزعفرانة.. 700 توربينة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح

تضم محطة الزعفرانة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح 700 توربينة لتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة التي لا تنتج مخلفات أو عوادم ضارة بالبيئة، ضمن توجهات الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة التي لا تسهم في زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال المهندس مصطفى بدوي، مدير الجودة بموقع الزعفرانة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لـ «الوطن»، أن محطة توليد الكهرباء بالزعفرانة من طاقة الرياح، تم إنشائها على ساحل البحر الأحمر، بعمق 5,5 كيلو متر، وتضم 700 توربينة، مجهزة لإنتاج 540 ميجا وات، لافتاً إلى أن التوربينات تحافظ على البيئة، ولا ينتج عنها أية انبعاثات، وتشارك الدانمارك الحكومة المصرية في المشروع بـ 46 توربينة، قدرة كل توربينة 66 كيلو وات.

التوربينة ارتفاعها 46 متر وتنتج 22 كيلو فولت

تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة دوارة

وأشار إلى أن طول التوربينة التي تستخدم في توليد الكهرباء من طاقة الرياح، يتراوح بين 45 مترًا إلى 47 مترًا، لافتاً إلى أن عمل التوربينة يتمثل في تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة دوارة، ثم يتم تغذية تلك الطاقة إلى مولد كهربي حتى يتم تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، والجهد الناتج 690 فولت من التوربينة، ويكون هناك محول أسفل التوربينة، يقوم بتحويل 690 فولتًا إلى 22 كيلو فولت ثم ضخ الطاقة المنتجة لمحطة المحولات الرئيسية.