منسق منصة السويس: محطة الزعفرانة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح خطوة متميزة

نظم أعضاء منصة السويس للتغيرات المناخية، زيارة إلى محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بالزعفرانة، وضمن الزيارة ألقى المهندس مصطفى بدوي، مدير الجودة بموقع الزعفرانة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، محاضرتين واصطحب أعضاء المنصة في جولة بمزرعة الرياح.

منسق منصة السويس: الزيارة تهدف إلى التعرف على محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بالزعفرانة

قالت انتصار الحجازي، منسق منصة السويس للتغيرات المناخية، إن الزيارة لمحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بالزعفرانة، تأتي ضمن أنشطة المنصة في التعريف بفائدة الطاقة الجديدة والمتجددة في تقليل التأثير بالتغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة نظيفة.

ولفتت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن توليد الكهرباء من تروبينات الرياح يعد من مشاريع توليد الكهرباء، من الطاقة النظيفة التي لا تنتج مخلفات، أو عوادم ضارة بالبيئة، مشيرة إلى أن انطلاقة الدولة المصرية نحو الاستغلال الأمثل، للموقع المتميز والطبيعة المناسبة في المنطقة، باستخدام الرياح، لتوليد هذا العنصر المهم من عناصر الطاقة تعد خطوة متميزة.

محطة توليد الكهرباء بالزعفرانة من طاقة الرياح مشروع عملاق

أوضح المهندس مططفى بدوي، مدير الجودة بموقع الزعفرانة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، في تصريح خاص لـ«لوطن»، على هامش زيارة منصة السويس للتغيرات المناخية، أن محطة توليد الكهرباء بالزعفرانة من طاقة الرياح تعد أحد المشاريع المهمة في الحفاظ على البيئة بالقرن العشرين إذ سبقت مصر بهذا المشروع العديد من الدول، وفي تلك إشارة إلى أن الدولة المصرية دائما، تتمتع ببعد نظر وانطلاقة نحو المستقبل.