رامي رمزي يتعاقد على بطولة العرض المسرحي «زواج بالإكراه»

يستعد الفنان رامي رمزي، لبطولة العرض المسرحي الجديد، «زواج بالإكراه»، من تأليف الكاتب الفرنسي موليير، وإخراج السعيد منسي، الحاصل على جائزة الإخراج من المهرجان القومي للمسرح.

وأكد الفنان رامي رمزي في بيان صادر منه أن العرض الجديد يمثل إضافة لحركة مسرح القطاع الخاص في مصر والوطن العربي، خاصة مع طبيعته الجادة، وتصدي إحدى شركات الإنتاج لإنتاجه، ليعرض خلال الفترة المقبلة على مسارح القاهرة، قبل أن يتوجه إلى عدد من الدول العربية.

وأوضح أنه هناك على عرض المسرحية في عدد من الدول، وبالفعل تم الاتفاق على إقامة عروض للمسرحية لمدة 15 يوماً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أنه سعيد لمقابلة الجمهور العربي سواء في المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات.

آخر المسرحيات التي شارك رامي رمزي في بطولتها

وكانت آخر مسرحية شارك رامي رمزي في بطولتها، كانت مسرحية «الشقة»، تأليف محمد عز، وإخراج محمد جبر، وعرضت على إحدى القنوات الفضائية، ويعد آخر عمل درامي شارك فيه، هو مسلسل «عوالم خفية»، بطولة الزعيم عادل إمام، واخراج رامي إمام.