المخرج جمال عبدالحميد: عادل إمام رفض أداء بطولة «رأفت الهجان»

كشف المخرج الكبير جمال عبدالحميد، أسرارا عن أعماله الدرامية، قائلا إنه شارك في تتر مسلسل «رأفت الهجان» من خلال الجرافيك والمونتاج، ويعتبر الموسيقار عمار الشريعي من أفضل الأشخاص في مجال وتاريخ المزيكا، وكانت تربط بينهما علاقة صداقة قوية من حيث تعاونهما في أكثر من عمل.

عمار الشريعي تركيبة موسيقية تجنن

وأضاف المخرج جمال عبدالحميد، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه حينما عرض عليه لإعداد تتر المسلسل «رأفت الهجان» تحديدا الجزأين الأول والثالث، متابعا: «عمار الشريعي زعل جدا لما معملتش الجزء الثاني، هو كان صاحبي جدا، وتركيبته كموسيقي تجنن».

كما كشف أن الفنان الكبير عادل إمام رفض بطولة مسلسل «رأفت الهجان» قبل الفنان محمود عبدالعزيز، متابعا: «رفض نتيجة أن المسلسل مكتوب وفاة في الحلقة الأولى، الحلقة الأولى البطل بيموت فيها، فعادل إمام رفض»، وحل محله الراحل محمود عبد العزيز، مشيرا إلى أنه قابل الزعيم بعد المسلسل، وقال له عادل إمام «زعلت إني ماعملتش المسلسل».

ولفت إلى أن ما كان مكتوبا بمسلسل «ريا وسكينة» مرفوض بالنسبة له، وجلس مع كاتب القصة الكاتب صلاح عيسى، «قولت له هاخد الحوار وكتبت المسلسل بالكامل، وكان الباب الأخير في الكتاب عبارة عن تحقيقات النيابة، وكل التفاصيل دي عملتها كلها للمسلسل، وكتبته بناء على ما كتبه صلاح عيسى».

بعتبر أحمد السقا ابني

وأشار المخرج جمال عبدالحميد إلى أنه من قدم الفنان أحمد السقا في بداية مشواره عندما كان طالبا في المعهد، مضيفا أنه يعتبر السقا ابنه، مؤكدا: «كما قدمت أيضا كلا من الفنان أحمد عز ومنى زكي».