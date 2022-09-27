نضال الشافعي: عادل إمام هرم مصر الرابع.. وهشام سليم كان ملتزما وفنانا مبدعا

قال الفنان نضال الشافعي، إنه بذل جهدا كبيرا في فيلم «يا أنا يا هو»، خاصة أنه استخدم شخصيتين «تبديل الشخصيات صعب مش سهل، وكنت بتدرب لمدة 4 أشهر على أني أبدل بين الشخصيات بشكل سريع أمام الكاميرا».

عمل الشافعي مع الزعيم عادل إمام

أوضح «الشافعي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن عمله مع الزعيم عادل إمام، يعبتر نقلة نوعية في حياته المهنية، متابعا «عادل إمام هرم مصر الرابع، والوقوف بجواره شرف كبير، وفخر لأي فنان، وأتمنى له الصحة والعافية وإنه يكون في أحسن حال دايما».

لحظات ضبابية

أشار الفنان نضال الشافعي، إلى أنه مر بلحظات ضبابية تعرض خلال للشك في قدراته وسؤال نفسه، عن مدى نجاح موهبته، إلى أن وصل لمرحلة من الشهرة والمعرفة تصعب عليه التفكير في اختياراته، «كنت بتعرض لتفكير كتير جدا في أي عمل فنى بشتغل عليه ولازم أشوف هيناسبني ولا لا وهيتوافق مع جمهوري وهل اقدر أقدمه حاليا ولا محتاج وقت أكتر، وبشكل عام ممكن العمل المناسب يتأخر سنة أو اتنين وأحيانا الممثل بيقبل عمل مش مناسب لكنه محتاجه لظروف ما».

مشاركته في مسلسل «هجمة مرتدة»

وأكد الفنان نضال الشافعي أن الفن عمل جماعي يتطلب تعاون الجميع، وتمنيت منذ سنوات المشاركة في الأعمال الفنية إلى أن شاركت في مسلسل «هجمة مرتدة» مع الفنان الراحل هشام سليم، مضيفا أن «هشام سليم كان فنان محترم جدا وتعاملاته كلها إنسانية وراحة وتواضع ومحبة، لكل اللى حواليه، وتاريخه الفني كبير جدا واتعلمنا منه التزامه وأدبه وأخلاقه والتزامه بتعليمات المخرج مهما كان هو مين، وعرف ببداية تعبه في التصوير لكنه كان راضي وقوى في المواجهة».