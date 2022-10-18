المئات يشيعون جنازة طالب غرق في مياه النيل بسوهاج

شيع المئات من أهالي سوهاج، جنازة طالب في الصف الثاني الإعدادي، غرق في مياه نهر النيل.

تفاصيل غرق طالب في المرحلة الإعدادية

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق شخص في ناحية شارع كورنيش النيل الشرقي دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين من خلال الفحص غرق «كريم. و. م» 14 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ويقيم دائرة القسم.

على الفور، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال كل من: خاله «مصطفى ح م م» 33 عامًا، عامل، ويقيم دائرة القسم، و«مروان. ص. ش يا ص» 14 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ويقيم دائرة القسم -شاهد على الواقعة- أفادا بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق بـه، ونفى الأول الشبهة الجنائية.

توقيع الكشف الطبي على الجثة

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي صرحت بدفن الجثمان.