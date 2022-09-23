تشييع جثمان شاب غرق في سوهاج أثناء إنقاذ خطيبته.. ووالده: «اتكسر ضهري»

شيع الآلاف من أبناء مركز طهطا بمحافظة سوهاج، جثمان الشاب أحمد مصطفى عبد الجواد، إثر محاولته إنقاذ خطيبته من الغرق، وظلت جثته في المياه 3 أيام.

العثور على جثة شاب أمام جزيرة طما

وعثر الأهالي على جثة الشاب«أحمد»، طافية أمام جزيرة طما ليتم إبلاغ قوات الإنقاذ لانتشال الجثمان، ونقلها لمستشفى طهطا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وصرحت بالدفن مساء اليوم وتسليمه لذويه.

الأب: اتكسر ظهري بعد رحيل ابني

قال مصطفى عبد الجواد والد الضحية لـ«الوطن»، إنه كان يعتمد على ابنه الراحل كثيرًا.. اتكسر ظهري بعد رحيل ابني كان عنيا اللي بشوف بيها ساندني وساند البيت» مضيفًا:«الحمد لله أن لقيته ودفنته وسترته إنا لله وإنا إليه راجعون».

تفاصيل الواقعة

وكان أحمد لقى مصرعه غرقاً بنهر النيل أمام مرسى طهطا، أثناء محاولته إنقاذ خطيبته عندما انزلقت قدميها بنهر النيل ليسقط هو وتفشل الجهود في إنقاذه.