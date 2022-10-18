«آسفة لقد أخطأت».. لماذا ترفض المعارضة البريطانية اعتذار ليز تروس؟

انشغل الإعلام البريطاني بمستقبل رئيسة الوزراء «ليز تروس»، التي تواجه أصعب ما يمكن أن يواجه قائد سياسي، حين يطلب منها الاستقالة بعد أقل من 6 أسابيع لتوليها منصبها، حتى أن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وصفت موقفها بلعبة السلم والثعبان «الصعود ثم الهبوط السريع».

وفق «بي بي سي»، دفع هذا الوضع الناس إلى التساؤل عما إذا كان ينبغي لها أن تفقد وظيفتها أي تترك منصبها، لكن «تروس» الآن تعرب عن أسفها لارتكابها أخطاء وتقول إنها لن تذهب إلى أي مكان.

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رد فعل سلبي

بعد الاحتفال بفوزها بالمنصب الأعلى في بريطانيا، ظهر رد فعل سلبي للغاية تجاه خططها لأخذ المملكة المتحدة في اتجاه جديد بميزانيتها المصغرة - بما في ذلك من أعضاء البرلمان في فريقها الخاص.

واضطرت إلى تغيير الاتجاه، وطرد كواسي كوارتنج من منصب وزير المالية، ثم رأت أن خططها الأصلية ألغيت بالكامل تقريبًا من قِبل بديله جيريمي هانت الذي عينته مؤخرا.

وتقول «بي بي سي»: «كان الأمر أشبه بلعبة السلم والثعبان، الصعود ثم الهبوط على مزيد من الثعابين، لكن كونك رئيسًا للوزراء يعني التأثير على حياة الجميع في المملكة المتحدة، لذا فالواقع أكبر بكثير من مجرد لعبة كهذه».

ليز تروس تعتذر

وفي مقابلة مع «بي بي سي»، اعتذرت ليز تروس عن ارتكابها أخطاء، وقالت إنها فعلت ما ينبغي لإصلاح تلك الأخطاء، واضافت أنها لا تزال ملتزمة بخطتها الأصلية، لكنها تقبل أن تحقيقها سيستغرق وقتًا أطول.

وقالت «تروس»، إنها قبلت تحمل مسؤولية الذهاب «بعيدًا جدًا، وبسرعة كبيرة جدًا، وأرادت التعبير عن الأسف على الأخطاء التي تم ارتكابها، مضيفة: «أعتقد أنها علامة على وجود سياسي نزيه يقول نعم، لقد ارتكبت خطأ. لقد عالجت هذا الخطأ، والآن نحن بحاجة إلى تقديم المساعدة للناس».

حكومة الظل: الاعتذار لا يفيد

في المقابل، رفضت المعارضة اعتذار ليز تروس، وقال وزير الخزانة في حكومة الظل جيمس موراي، من حزب العمال المعارض، إن اعتذار رئيسة الوزراء بعد أسابيع من إلقاء اللوم على الآخرين لن يُزيل الضرر الناجم عن ميزانيتها المصغرة، على حد قوله.

وكان حزب العمال البريطاني المعارض طلب استقالة ليز تروس، في ظل محاولته استغلال معاناة قائدة حزب المحافظين، لكسب مزيد من الشعبية التي تتراجع في الوقت الحالي بالنسبة للحزب الحاكم.