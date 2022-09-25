رئيسة وزراء بريطانيا: تجمعنا علاقة خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية

قالت ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية، إنّ بلادها تجمعها مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة خاصة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

تراس: نحتاج إلى عمل جماعي

وأضافت تراس: «نحتاج للعمل مع الحلفاء في مجموعة السبع ضد تهديدات الأنظمة الاستبدادية»، موضحة أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر تعبئة مزيد من القوات لأنه يخسر في أوكرانيا.

وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية، إلى أنّه يجب أن نضمن أن تكون تايوان قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة الصين، متابعة: «نتفق مع بايدن على ضرورة التقليل من الاعتماد على الصين».