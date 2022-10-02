رئيسة وزراء بريطانيا تتأسف من طريقة استلام الميزانية المصغرة

أبدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أسفها على الطريقة التي تم بها استلام الميزانية المصغرة، يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أنه كان هناك انهيار مؤقت في قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، وتوبيخ من صندوق النقد الدولي بجانب تحذيرات من إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقالت ليز تراس، إنها تستبعد تخفيض شيكات الإنفاق العام والفوائد؛ للمساعدة في دفع الميزانية المصغرة، إذ سعت إلى تهدئة الغضب بشأن تعاملها مع ملف الاقتصاد من خلال الاعتراف بأنها كان يجب أن «تمهد الطريق أولا».

يشار إلى أنه بعد أقل من شهر من توليها المنصب، واجهت تراس انتقادات من كثيرين في حزبها بشأن إجراءاتها في توليها الملف الاقتصادي، بحسب صحيفة «الجارديان».