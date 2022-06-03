خريطة فصل التيار بشركتي كهرباء مصر الوسطي وجنوب الدلتا.. تعرف عليها

أعلنت شركتا توزيع الكهرباء بمصر الوسطي وجنوب الدلتا مواعيد وأماكن فصل التيار الكهربائي بمحافظة بني سويف بسبب أعمال الصيانة الدورية للمغذيات، فيما عاد التيار مرة أخرى إلى عدد من المناطق في «شبين الكوم» بمحافظة المنوفية.

أماكن ومواعيد فصل التيار عن المناطق لمدة 6 أيام

كشفت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن قيام قطاع كهرباء بنى سويف بـ فصل التيار عن بعض قرى مركزي بني سويف وناصر اعتباراً من غدٍ، السبت، الموافق الرابع من شهر يونيو الجاري 2022، حتى الخميس المقبل الموافق 9 من نفس الشهر، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات التي تخدم تلك القرى.

خريطة قطع التيار

وحددت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء أماكن ومواعيد انقطاع التيار بقرى مركزي بني سويف وناصر كالآتي:

- السبت 4 يونيه: قطع التيار عن قرية أبوسليم من 8 صباحاً حتى 11 صباحاً

- الأحد 5 يونيه: سيتم قطع التيار عن قرية شريف باشا من 8 صباحاً حتى 11 صباحاً

-الإثنين 6 يونيه: قطع التيار عن قرية الكوم الأحمر من 8 صباحاً حتى 11 صباحا

- يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 يونيه: قطع التيار عن قرية بني سليمان من 5 صباحاً حتى 11 صباحاً

- الخميس 9 يونيه: قطع التيار عن جزيرة أبوصالح بمركز ناصر من 8 صباحاً حتى 11 صباحاً.

سبب فصل التيار عن المناطق

وقدم قطاع كهرباء بنى سويف التابع لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء الاعتذار عن فصل التيار في المناطق المذكورة لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة.

اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية

وطالب قطاع كهرباء بنى سويف التابع لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

إعادة التيار للمناطق المتأثرة بجنوب الدلتا

وأعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إعادة التيار إلى المناطق المتأثرة بفصل التيار عن محطة محولات شبين الكوم التابع لقطاع كهرباء المنوفية بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة اليوم، الجمعة.