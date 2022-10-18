10 معلومات عن دينا زهرة بعد انضمامها لـ«القاهرة الإخبارية»

تخوض الإعلامية دينا زهرة، تجربة تليفزيونية جديدة بانضمامها إلى قناة القاهرة الإخبارية، والتي تنطلق في نوفمبر المُقبل، تزامنًا مع استضافة مدينة شرم الشيخ، لقمة المناخ COP27.

دينا زهرة، صاحبة تجارب تلفزيونية عدّة، حيث انطلقت مسيرتها من داخل التليفزيون المصري، واستمرت لأكثر من عِقد كامل، قبل انتقالها إلى قناة «إكسترا نيوز»، ومواصلة مسيرة النجاح في تقديم البرامج السياسية والإخبارية.

وترصد «الوطن» 10 معلومات عن دينا زهرة، بعد انضمامها لقناة القاهرة الإخبارية.

1- حاصلة على درجة البكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - القسم الفرنسي - جامعة القاهرة.

2- حاصلة على ماجستير في إدارة وسائل الإعلام من جامعة ليل في فرنسا.

3- حاصلة على الدبلوم الفرنسي في الإعلام المرئي والمسموع من كلية الإعلام بجامعة القاهرة والمعهد الفرنسي للصحافة بجامعة باريس 2.

4- عملت لمدة 9 سنوات في قناة النيل الدولية - القسم الفرنسي كمذيعة أخبار ومقدمة برامج ومراسلة.

5- بدأت العمل في قطاع الأخبار في 2010، حيث قدّمت النشرات وبرنامج «صباح الخير يا مصر».

6- التحقت بالعمل في قناة «إكسترا نيوز» عام 2014.

7- على مدار أكثر من 15 عامًا، قدّمت العديد من البرامج الحوارية السياسية والاجتماعية، مثل «نقاط ساخنة» و«ما وراء الحدث» و«الساعة السابعة» و«كلام الناس» في قناة «إكسترا نيوز».

8- خلال مسيرتها المهنية، أجرت مقابلات مع العديد من المسؤولين ورجال الدولة المصريين والأجانب.

9- شاركت في تغطية الأحداث المهمة في مصر والعالم، مثل الانتخابات في مصر والولايات المتحدة وفرنسا، وكذلك السفر إلى اليابان وفرنسا والسودان والإمارات والولايات المتحدة لتغطية مختلف الفعاليات.

10- أدارت وقدّمت عددا من المؤتمرات والمنتديات، منها مؤتمرات منتدى الشباب ومصر تستطيع وحكاية وطن.

ويستعد قطاع القنوات الإخبارية، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» خلال الأيام القليلة المُقبلة، بالتزامن مع قمة المُناخ، على تردد 11747V، حيث تضم عددا كبيرا من المُذيعين ومُقدمي البرامج ومذيعي الأخبار ومراسلين من غالبية دول العالم، الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المهنية والاحترافية.