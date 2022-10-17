«المتحدة» تطلق «إكسترا لايف» وتستعد لـ«القاهرة الإخبارية»: تبث رسميا 1 نوفمبر

انطلق البث التجريبى لقناة «إكسترا لايف»، أحدث محطة وليدة بقطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ظهراليوم، على تردد «12092 V»، وستكون مختصة بالأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها، وفى مقدمتها قمة المناخ التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، بحضور العديد من زعماء ورؤساء الدول، فضلاً عن تخصيص بعض الفترات ضمن خريطتها البرامجية لعرض الأفلام الوثائقية.

وكشف الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن اللحظات الأولى للبث التجريبى، إذ أعطى شارة الانطلاق فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الاثنين، فيما حرص على توجيه الشكر لـ«فريق قطاع أخبار المتحدة»، قائلاً عبر حسابه الشخصى على موقع «فيس بوك»: «اللهم نسألك التوفيق».

وفى السياق نفسه، يستعد قطاع القنوات الإخبارية بالمتحدة لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»، مطلع شهر نوفمبر المقبل، على تردد «11747 V»، التى تنطلق على القمر الصناعى المصرى الجديد، وقال «الطاهرى»، فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة «Cbc»: «نسعى لأن نكون على قدر الطموح وأن يجد المشاهد كل ما يلبى تطلعاته».

وبالنسبة لفريق عمل القناة، قال: «مدرسة ماسبيرو هى المدرسة الأصيلة بالنسبة لنا، وكوادر ماسبيرو هم المعدن الذهبى الذى نراهن عليه، وهى مدرسة أخبار متفردة، وبالتالى فهذه هى المدرسة التى سنبنى عليها، و40% من قطاع أخبار المتحدة من ماسبيرو أصحاب التجربة والخبرات المختلفة والمتراكمة عبر الأجيال».

وتابع: «لدينا قامات وكوادر عظيمة جداً من ماسبيرو، ونجهز لذلك منذ شهر يونيو 2021، وتم تجهيز فريق تم إعداده، خاصة من خلال كوادر فى إكسترا نيوز، كما استقبلنا السير الذاتية لعدد من الزملاء، وتم إجراء الاختبارات وتقييمهم من اللجنة المعنية، وهناك فريق تدريبى كبير جداً، وعملية التجديد مستمرة، وراعينا أخلاق المهنة، وهناك زملاء أبدوا الاستعداد، وطالبناهم بإنهاء الإجراءات مع قنواتهم أولاً»، مشيراً إلى أنه فى يونيو 2021 تم الإعلان عبر صفحة قناة «إكسترا نيوز» عن وظائف جديدة، وفى نفس اليوم تلقى أكثر من 5000 طلب، فيما ستُعلن القناة بعد إطلاقها عن المواقع الشاغرة من خلال موقعها الإلكترونى كحال كل القنوات العالمية.

وقال إن الإعلام بشكل عام يجب أن يكون انعكاساً للسياق الاجتماعى، واليوم نتحدث عن قناة أخبار تنطلق فى مصر، بعد مرحلة طويلة قضتها البلاد للوصول لما وصلت إليه من الاستقرار، والدور المحورى فى المنطقة والسياسة العامة بشكل عام، فمصر لم تعد تصنَّف على أنها الكتلة الأكثر صلابة بالشرق الأوسط فقط، بل أصبحت فاعلاً دولياً وحقيقياً فى أهم الملفات العالمية، ونعمل على أن نصبح انعكاساً لهذا السياق بنفس القوة والفاعلية

.وشدد «الطاهرى» على أن هناك مسئولية بالغة الدقة والأهمية وتستدعى الكثير من الجدية، وعرض الأزمات فى أقصى العالم وتداعايتها على الدولة المصرية، واعداً بأن تليق «القاهرة الإخبارية» باسم القاهرة.

وكان رئيس قطاع القنوات الإخبارية بـ«المتحدة» قد علق فى وقت سابق على حجم الاستعانة بمذيعين من دول عربية مجاورة، قائلاً إن «حجم مشاركتهم بالقناة ليس كبيراً، إذ يأتى بنسبة لا تتجاوز 10%»، موضحاً أن «مصر لديها فائض كوادر ولا نواجه عجزاً فى الكوادر لكى نتوسع فى هذا الأمر، والكل يعمل وفق مدرسة الأخبار المصرية».وتضم «القاهرة الإخبارية» عدداً كبيراً من المذيعين ومقدمى البرامج ومذيعى الأخبار وتضم كذلك مراسلين من غالبية دول العالم، يتمتعون بقدر عال من المهنية والاحترافية، لعل أبرزهم عادل حمودة، وجمال عنايت، وحسانى بشير، وأميمة تمام، وهمام مجاهد، وكمال ماضى، ورغدة منير، وداليا أبوعميرة، ومحمد جاد وآخرون.