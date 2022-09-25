«صباح الخير يا مصر» يحيي ذكرى وفاة نجاح الموجي.. قدم 150 عملا فنيا

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير نجاح الموجي، مبدع المونولوج والإيفيه، وهرم الكوميديا الذي تألّق في كل أعماله التي قدمها طوال مسيرته الفنية، سواء على خشبة المسرح أو السينما، حيث جرى اختيار 3 أفلام شارك فيها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا عن الفنان الراحل الذي عُرف في الوسط الفني باسم نجاح الموجي، رغم أن اسمه الحقيقي عبد المعطي الموجي، لكنه استعار اسم نجاح من شقيقه الذي كان يكبره بـ10 أعوام، وكان يعاني من ضمور في اليدين.

دور ثلاثي أضواء المسرح في انطلاقته

من بوابة ثلاثي أضواء المسرح، كانت انطلاقته في آواخر ستينيات القرن الماضي، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورا هاما في مسرحية فندق الأشغال الشاقة عام 1969، ولم يكن هذا هو العمل الوحيد الذي نجح فيه بصحبة سمير غانم وجورج سيدهم، وإنما تألق على خشبة المسرح بعد ذلك من خلال مسرحية المتزوجون.

150 عملا فنيا متنوعا

وقدّم نجاح الموجي قرابة 150 عملا خلال حياته الفنية، كان آخرها مسلسل «في بيتنا كنز»، كما قدم أعمالا عديدة في السينما والمسرح والتلفزيون نالت إعجاب الجماهير، من أهمها «موعد مع القدر» و«الكيت كات» و«البحر بيضحك ليه» و«الحريف» و«الحب فوق هضبة الهرم».