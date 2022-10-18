«تعليم الغربية»: منع دخول سيارات التغذية داخل المدارس

شدد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على عدم دخول سيارات التغذية داخل المدارس، ومراجعة صيانة «السبورات» التي تحتاج إلى صيانة.

تفعيل مجلس الفصل

جاء ذلك خلال جولته اليوم لمتابعة العمل، وشملت عددًا من مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، ومتابعة الشرح للطلاب من خلال استخدام رمز «الباركود» الموجود في كتاب المدرسة، والدخول مباشرة على بنك المعرفة، كما أكد على تفعيل مجلس الفصل ضمن أنشطة التوكاتسو المختلفة.

تأمين غطاء البالوعات

وراجع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية سجلات شئون الطلبة وشئون العاملين، والتأكد من تسليم التابلت لجميع الطلبة، مشيدًا بنظافة المكتبة في إحدى المدارس، وأنها مميكنة، ومجهزة لاستقبال الطلاب، مؤكدًا ضرورة تواجد فرد الأمن علي البوابة،، والتأكد من تأمين غطاء البالوعات المتواجدة بفناء المدارس، وضرورة تفعيل الإشراف والنشاط الرياضي، وزيارة توجيه رياض الأطفال.

يذكر أن العام الدراسي بدأ منذ أيام قليلة، وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.