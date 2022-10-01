«تعليم الغربية»: تنظيم رحلات طلابية لمشروعات «حياة كريمة» بمركز زفتى

أعلن المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن قيام الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المدارس بالتجهيز لتنظيم رحلات تفقدية إلى مدينة وقرى مركز زفتى، لزيارة مشروعات حياة كريمة، وذلك في إطار زيادة الوعي لدى الطالب وإعلاء قيم المواطنة والانتماء للوطن.

تنظيم الرحلات لمشروعات حياة كريمة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إصدار توجيهات لمديري الإدارات التعليمية الـ10 على مستوى المحافظة، بالعمل بشكل فوري على تنظيم تلك الرحلات على أن تبدأ من غدٍ الأحد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تعريف الطلاب بمؤتمر المناخ

وأشار «حسن» أن تلك الرحلات هدفها إطلاع الطلاب على كافة المبادرات والمشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير قرى الريف المصري، وكذلك مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، ويتم توعية الطلاب من خلال الإذاعة المدرسية والحصة الأولى بأهمية زراعة الأشجار في مواجهة التغيرات المناخية، والتي تأتي ضمن الاستعدادات التي تقوم بها مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP 27 لشرم الشيخ.